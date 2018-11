Estas son algunas de las mejores ofertas de la semana del ‘Black Friday’ en Ceuta

Se acercan las Navidades y desde hace ya algunos años los comercios abren fuego antes de que llegue diciembre para aprovechar al máximo la efervescencia consumidora de fin de año. El jueves se encenderán las luces ornamentales y aunque la fecha original del denominado Viernes Negro, en inglés ‘Black Friday’ -un término parido por publicistas para señalar que los comercios tiran la casa por la ventana en ofertas- correspondería con el 30 de noviembre, en el mercado global la fecha se ha adelantado una semana. Y es precisamente una semana o más lo que ya duran las ofertas: siempre pensando en facilitar las cosas al comprador y evitarle los sofocos y las colas de un solo día de ofertas de desmayo.

El pistoletazo de salida la mayoría de los comercios del mundo y también de Ceuta lo han dado este lunes. Gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio hemos recopilado algunas de las mejores ofertas que el consumidor ceutí podrá encontrarse esta semana en las calles y comercios de la ciudad. (Si usted tiene un comercio, no está y quiere aparecer, póngase en contacto con nosotros).

kareenaelectronics.com

Lo primero que han hecho en la primera tienda online ceutí es rebautizar la semana, cambiándole el color del negro al naranja que es santo y seña de su imagen corporativa. Así esta tienda en la red especializada en electrónica ha lanzado su particular semana naranja con ofertas increíbles. Añaden a los precios la posibilidad de acumular descuentos para futuras compras, materializándolo en un código que se recibirá de forma automática al materializar la compra durante esta semana, 10 euros para gastar hasta el 6 de enero en otras compras.

Y aunque su especialidad es la venta on line, sirviendo el producto a domicilio en menos de 48 horas, se les puede visitar en la calle Padilla, junto a Café Teatro Cervantes. Prometen renovar las ofertas día a día, porque todas están sujetas a las existencias.

Entre lo que ofrecen para abrir fuego:

Televisor inteligente de la marca LG 4K por 539 euros; un teléfono Samsung Gran Prime Pro por 99 euros o la tableta también de Samsung de 32 Gb con wifi por 189 euros.

Solvisión

La óptica que cuenta con dos locales ubicados en la Calle Real y en el Centro Comercial Parque Ceuta ofrece descuentos desde este lunes 19 al que viene, hasta el 60 por ciento en gafas graduadas y hasta el 80 por ciento en gafas de sol. La óptima es multimarca y tiene monturas para todos los gustos. Imposible no encontrar un chollo durante esta semana. Pero como suele suceder siempre en estos casos, mejor no dejarlo para mañana, se vayan a acabar.

D,Novias

Aparentemente poco relacionado con la Navidad salvo que esté pensando en aprovechar los días festivos para reunir a la familia lejana con cualquier excusa, por ejemplo, una boda. Aún así, si es de los que ha decidido dar el paso y tiene fecha a la vista, tal vez le interese la oferta de esta Semana Negra de la tienda ubicada en la calle Teniente Muñoz Castellano. Los días 23 y 24 ofrecen descuentos en vestidos de Novia de la colección más actual de hasta un 20 por ciento.

Y sí, toda esta semana, es ideal para poner fin al drama de ¿qué me pongo en Nochevieja? Todos los vestidos de fiesta de la colección 2018 en existencia en la tienda tienen un descuento del 50 por ciento. Lo ponen fácil, luego ya cada cuál que guarde la línea como pueda.

Perfumerías Serenity

Y si es importante vestir bien en estas fechas especiales que se avecinan, se puede también oler mejor. En Serenity ofrecen descuentos del 10 por ciento en todos sus productos.

Calzado e infantil

En Bailarinas Ceuta ofrecen descuentos durante toda la semana del 20 por ciento en todos sus productos.

Charanga va un poco más allá y ha cortado también por lo sano, todo a mitad de precio.

Y si lo que busca es calzado profesional para renovarse y estar más cómodo, en Ministore tienen la marca Calzame a 35 euros.

Más Moda

En Oh My Clutch en la calle Millán Astray ofrecen descuentos de hasta el 50 por ciento en bolsos de las marcas Pepe Jeans y Disney, y también en la gama Oh My Poop y Georgeous. En textil el descuento es también a mitad de precio, pero bajo la fórmula del 2x1.

En la tienda Mundo Móvil ofrecen descuentos de hasta el 20 por ciento en accesorios.

Supersport, Casa Ros y XTI

Todas estas tiendas del Grupo Benyben salen al 70 por ciento con carácter genérico, con la excepción del Supersport de Gran Vía que se ha quedado en el 50 por ciento de descuento.

Además, el Supersport del puerto, al igual que Casa Ros ofrece descuentos del 40 por ciento en enseres de equipaje. Y en XTI suman una promoción especial de 3 pares del 20,30 y 40 por ciento.

Son los que más alargarán la semana, la llevan hasta el jueves 29 de enero y han empezado este mismo lunes.

Por último cabe reseñar que un grupo de comercios alrededor de la Iglesia de los Remedios han organizado una fiesta para la noche de este viernes a las 20.30 horas con música y baile en directo y en la calle.