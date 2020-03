Los jugadores del AD Ceuta barajan no jugar el próximo partido si el club no recibe la ayuda del Gobierno

El encargado de transmitir la decisión de la plantilla ha sido el propio presidente del club, Luhay Hamido, en redes sociales: “mis jugadores y mi cuerpo técnico saben que voy a cumplir hasta el final, pero lo ven una injusticia y por eso me han comunicado que si no se soluciona el tema, no se van a presentar al próximo partido porque no entienden que después de 8 meses sea el único que cumpla con ellos”.

asegura que es él mismo quien está desembolsando el dinero para que plantilla y cuerpo técnico puedan cobrar su sueldo a la espera de las subvenciones prometidas y aprobadas. “Estamos en marzo y nuestra ayuda no llega porque hay un señor en Ceuta que es el interventor, cuyo trabajo es fiscalizar documentación, que no firma porque no le da la gana. La documentación está en regla y sé de primera mano que ni ha leído el proyecto”, denuncia en redes sociales, “hasta cuándo va a mirar todo el mundo a otro lado? No pasa nada, ya está el mérito”, ironiza el presidente de la AD Ceuta, “pues el mérito no va a estar siempre para sacar las castañas del fuego”, porque no es una batalla justa cuando tiene es al enemigo en casa”.

El siguiente encuentro del Ceuta será este domingo a las 12:30 horas ante el Conil CF.