Anyera no renunció a la Integral Sierra Bullones por falta de compromiso sino por falta de apoyo

Comunicado íntegrio del Club Anyera:

El Club de Montaña Anyera y ante las últimas publicaciones realizadas nuevamente sobre la CxM Integral Sierra Bullones, quiere manifestar públicamente su posición en el asunto de referencia.

La implicación de nuestro club en Sierra Bullones ha sido total en su historia en estos cinco años. Las cuatro primeras ediciones, la prueba se organiza bajo las siglas de la FDMEC, pero esto no es óbice para que el club se implique al 100% (a nivel organizativo y ejecutivo) poniendo a disposición de la prueba, el trabajo de su directiva, de sus socios y todos los materiales de que dispone. Posteriormente, mediante el convenio que la FDMEC firma con la Federación Andaluza, se incorpora la prueba a la Copa Hércules.

2) Con fecha 11.11.16 el Club de Montaña Anyera resultó adjudicatario del diseño, ejecución, desarrollo y evaluación de la CxM Sierra Bullones para las ediciones de 2017 y 2018, una vez que la Federación de Montaña decidió realizar un concurso entre los clubes locales.

3) A dicho concurso sólo se presentó una propuesta, la de nuestro Club, que cumplía todos los requisitos técnicos y administrativos determinados por nuestra Federación. El hecho de presentarnos al concurso viene motivado por el enorme cariño e implicación que los miembros de este Club siempre han tenido, desde su origen, con la prueba, de la que nos consideramos, y a mucho orgullo, iniciadores de la afición al trail en nuestra ciudad.

4) Por consiguiente y a tenor de los hechos, los primeros interesados en que Sierra Bullones no sólo no desapareciera, sino que siguiera creciendo en todos los aspectos deportivos y sociales hemos sido nosotros desde el primer día. Y lo hacemos porque amamos el deporte, somos deportistas y nuestras pruebas estén diseñadas para mimar a nuestros participantes.

5) De este compromiso con el deporte local y los deportistas de Ceuta primero, y los visitantes después, se diseña la V edición de Sierra Bullones, que bate un nuevo record de participación, con casi mil participantes y tres carreras simultáneas (modalidad infantil, corta y larga), con todo lo que ello supone a nivel logístico y organizativo. Sierra Bullones vuelve a poner en el panorama de las carreras por montaña de Andalucía a nuestra ciudad, a la que se desplazan más de 150 peninsulares y sus acompañantes para disfrutar de un fin de semana en Ceuta. Al objeto de garantizar la seguridad de todos los participantes se incrementan los medios sanitario-preventivos, estableciendo un doble servicio sanitario con un hospital de campaña, UVI móviles, vehículo 4x4, quads, médicos, DUE’s Técnicos en Emergencias Sanitarias, personal sanitario corriendo con DESAS’s a tres ritmos diferentes de carrera para asegurar una respuesta casi inmediata en caso de un accidente de cualquier deportista o miembro de la Organización.

6) Buscando la máxima promoción y difusión de la prueba, se crea un portal web específico con toda la información de la prueba, recorridos, perfiles, información al corredor y al visitante que es actualizado diariamente. El perfil de facebook de la prueba presenta un volumen de entradas/respuestas superior a la media habitual en este tipo de eventos. Se contratan los servicios de uno de los speakers más mediáticos del momento, Pedro Alfonso Guerrero, “Chito” y la carrera es retransmitida a través de RRSS en directo a través de la web especializada Trailrunning Andalucia. Se presenta en nuestra ciudad el libro “Historias de un Caminante”, de Alfonso Cabrera, el Último Bandolero, creador de la Ultratrail más importante de Andalucia, la UT Sierras del Bandolero. Paralelo al acto de entrega de dorsales se instala por primera vez en la Plaza Nelson Mandela una feria de expositores de material específico de trail y montaña. Se contacta con los principales medios de comunicación específicos del trail para aumentar la difusión. No pudimos tener presencia en revistas y portales específicos a nivel nacional por falta de presupuesto.

7) Se crea un grupo de voluntarios que colaboran de forma completamente desinteresada para que todos los puntos vitales de la prueba estén cubiertos: avituallamientos, consigna, línea de meta, ruteros, balizadores, transporte y recogida de materiales, etc, etc etc. en total de más de 125 personas que hacen posible que Sierra Bullones pueda realizarse, pues SIN VOLUNTARIOS no hay carrera. Dará igual el número de inscritos, que sin ellos no se podría realizar.

8) El resultado de todo este esfuerzo de los miembros del Club Anyera es, una vez más, el MAYOR ÉXITO DEPORTIVO DE SIERRA BULLONES en su corta historia, y no lo decimos nosotros, lo dicen los corredores, los visitantes, las empresas que trabajan para nosotros, que nos felicitan por el trabajo realizado durante muchos meses de esfuerzo y dedicación. Pueden comprobar la hemeroteca.

9) Sin embargo, todo este esfuerzo no es correspondido en igual medida por la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del organismo correspondiente: el Instituto Ceutí de Deportes. A pesar del incremento en el número de participantes, el ICD considera que siete mil euros es suficiente para abonar los gastos derivados de: cronometraje, servicio médico, trofeos, avituallamientos, bolsa del corredor, premios, trofeos y medallas, montaje y desmontaje y materiales de señalización y logística.

10) El agravio comparativo de Sierra Bullones con respecto a otras pruebas deportivas es más que evidente, máxime cuando las ayudas y subvenciones a otros eventos crece de manera exponencial mientras que la nuestra no. Desconocemos los criterios técnicos en los que se basa el ICD para otorgar tan graciosas subvenciones a algunos, y tan ridículas a otros. A nuestro entender debería primar el criterio de proporcionalidad y revisando la ratio de evento / subvención / participante, pero es evidente que estos criterios no son tenidos en cuenta. Nunca nadie del ICD nos ha preguntado por nuestras dificultades o problemas, nadie se ha interesado por aportar sugerencias y mejoras de cara a una próxima edición, aportando recursos o más colaboraciones. Para conseguir la colaboración de otros Organismos o Instituciones hay que recurrir a favores personales, a amigos, a contactos en cada despacho y así, de este modo, es imposible seguir creciendo como prueba deportiva.

11) La representación institucional de la Ciudad en el momento simbólico de la salida, y en el acto protocolario de entrega de premios y trofeos brilló por su ausencia. La asistencia de la Asesora del Área, a la que agradecemos su presencia e interés, salvó el acto. No asistió ningún Consejero, pese a estar invitados, lo cual demuestra cuál es el verdadero interés que tiene la Ciudad en Sierra Bullones.

12) Finalizada la prueba y abonadas todas las facturas de empresas suministradoras, de servicios, autónomos y servicios profesionales contratados, llegamos a la situación de tener que negociar pagos a plazos a proveedores para poder seguir pagando los gastos generales del club: alquiler, la luz, el agua, seguros RC etc.

13) Esta situación nos lleva a tomar la decisión más triste de la historia de este Club, pionero en nuestra ciudad en los deportes de montaña. Renunciar a la organización de nuestra prueba, la Primera Carrera por Montaña de Ceuta que un grupo socios creamos un día hace ya cinco años porque es inviable seguir en estas circunstancias.

14) Nos molesta escuchar que renunciamos a la prueba porque no tenemos capacidad para organizarla, porque estamos desbordados, o por la magnitud que ha alcanzado la prueba con tantos participantes. La prueba se hizo y a plena satisfacción de los participantes y la volveríamos a hacer de nuevo si tuviéramos la ayuda que pensamos que nos hemos ganado a pulso durante tantos años.

15) Nos molesta escuchar que renunciamos a la prueba por problemas con la Federación de Montaña. Podremos tener nuestras diferencias, como en cualquier relación de entidades diferentes en las que cada una lucha por sus propios intereses, como es lógico y legítimo, pero esas diferencias no tienen nada que ver con esta decisión. Todos somos deportistas y remamos en la misma dirección.

16) Nos molesta escuchar que somos detractores de esas que algunos llaman “pruebas rivales”: El Desafío de los 300, o de La Cuna de La Legión. Nada más lejos de la realidad. Cuantas más pruebas haya en nuestra ciudad, más deporte podremos realizar sin tener que desplazarnos a la península. En un sitio tan pequeño como Ceuta, con una oferta de ocio y tiempo libre tan limitada, no podemos permitirnos el lujo de ir en contra de algo que amamos.

Por si aún queda algún resquicio para la duda, queremos dejar claro que no queremos quitarle nada a nadie, en ningún ámbito deportivo. Todos los clubs y federaciones que organizan actividades en nuestra ciudad deben ser reconocidos por el trabajo que realizan. Sólo queremos que se nos mida con el mismo rasero que a todos los demás, simplemente. Pensamos que no es tan difícil.

Y para terminar, no podemos despedirnos sin agradecer de todo corazón a todas aquellas personas, entidades y empresas, que desde un primer momento confiaron y colaboraron con nosotros en este proyecto. Con sus aportaciones han hecho grande a esta prueba. La colaboración voluntaria de otros clubes de montaña que aportaron su granito de arena, los voluntarios, que de forma desinteresada han estado antes, durante y después de la prueba, para que todo saliera perfecto, con muchas horas de trabajo en el campo. Y, cómo no, a todos nuestros socios que se volcaron y apoyaron desinteresadamente, desde el primer momento, el proyecto de crear la Primera Carrera por Montaña de nuestra ciudad. El origen de todo lo que ha venido después.

A los deportistas, nuestros marchadores, nuestros Bulloneros y Bulloneras, deciros que sentimos una enorme tristeza por no poder continuar con algo que creamos con tanta ilusión. Gracias por la acogida que nos disteis año tras año, gracias por vuestros ánimos, por enviarnos vuestras inquietudes que siempre hemos tratado de tener en cuenta. Gracias de corazón y como siempre decimos, nos vemos en la montaña.