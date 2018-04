La II Copa Intercontinental Marbella-Ceuta hará de la ciudad capital náutica nacional durante dos días

El consejero de Deportes del Ejecutivo local, Emilio Carreira, ha presentado oficialmente este miércoles junto a Nicola Cecci e Ignacio Tendero en las oficinas de Servicios Turísticos la II Copa Intercontinental Marbella-Ceuta que se celebrará desde este sábado y hasta el martes, cuatro días en los que la ciudad autónoma estará bao el principal foco náutico de España con motivo de una cita deportiva que partirá el sábado a primera hora desde la localidad malagueña.

Por la tarde llegarán, tras 40 millas con viento creciente de Poniente, a la ciudad norteafricana y el domingo los más de treinta barcos participantes harán una travesía barlovento-sotavento hasta la bahía sur para deleite de todos los ceutíes.

Los dos días la ciudad agasajará a las tripulaciones con una bienvenida el sábado y la entrega de premios a los ganadores el domingo, actos que organizará ‘Las Terrazas El Cielo’. El primer ganador de la regata recibirá de manos de la Autoridad Portuaria de Ceuta una escultura que representa el Hércules de Serrán Pagán. Además, las tripulaciones disfrutarán de las actuaciones de la Escuela de Danza de María José Lesmes y su ‘Baile urbano’ y la banda ‘Dissonance Cover’.

El lunes día 30 a las 11:00 horas los aproximadamente 300 regatistas involucrados regresarán hacia Marbella, donde el Primero de Mayo los barcos realizarán una o dos pruebas en la bahía para sentenciar los triunfos absolutos y en las diferentes divisiones de una prueba en el que el 'Ceuta Sí' que patrocina "con gran retorno y rendimiento" Servicios Turísticos espera volver a repetir hazaña con Sergio Llorca a la caña.

Para lograrlo se las tendrá que ver con José Luis Pérez y su el Dufour 34 Altarik IV del CN Saladillo de Algeciras, que a punto estuvo el pasado año de arrebatarle el título; Jorge Domenech a los mandos del Dufour 36 Pantalán Zero con bandera del RCN de El Puerto de Santa María; el Sun Fast 32 Maea de Mario Antonio Molina del CNM Benalmádena al igual que el Comfortina 32 Amor Fati de Rafael Ruiz; el Sun Odissey 36 Takaroa de Fico Jiménez Galeote (RCN La Línea de la Concepción); los malagueños Jezebel (Bavaria 40) de Luis Morales del CN Fuengirola y Tareist (First 40.7) de Joaquín Angoloti del RC El Candado, o el First 31.7 Titicaca de Graham Cox con bandera del RCM Sotogrande, entre otros muchos con ganas de triunfo. En su mayoría la flota acude desde los clubes organizadores y vecinos así como de otras localidades de las provincias de Málaga y Cádiz.

Carreira, Cecchi y Tendero se han comprometido a seguir trabajando para que la náutica sea de verdad un pilar "del futuro deportivo y económico de Ceuta" con proyectos como el de crear un Club Náutico que sea "centro neurálgico" de esta actividad o mejorar las instalaciones de la Federación para crear cantera. El consejero ha instado también a Mahersa, gestora del puerto deportivo, a mejorar "servicios y calidad" con el "apoyo" de la Administración para aprovechar el "lujo" que supone tener esa dársena en pleno centro.