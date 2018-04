Carreira dice que la "polémica" sobre la Milla Urbana se debe solo a la ambición económica de 'Anyera'

El consejero de Deportes, Emilio Carreira, ha defendido este miércoles todos y cada uno de los pasos dados por el ICD en la gestión de la "polémica" generada por la no participación de Agustín de Sousa en la Milla Urbana del pasado domingo, un caso en el que no ve más raíces que el deseo del Club Anyera por "recibir tanta subvención como 'La Cuna de La Legión".

"A mí no me gustan las polémicas y esta tiene más que con los intereses de 'Anyera' que con otra cosa: ese club está muy cabreado porque quiere la misma subvención que 'La Cuna' y viene demostrndo una hostilidad clara hacia el ICD que no entiendo ni comparto", ha dejado claro el consejero, que ha repudiado "el uso de la desgracia de una familia para hacer política barriobajera", las mismas palabras utilizadas por el Instituto en sus Redes Sociales para pronunciarse.

Según Carreira, Sousa "estaba inscrito en la categoría Sénior Adaptada y si no corrió fue porque no le dio la gana a su impulsor, que además es vicepresidente de Anyera, que se fue a los medios a divulgar esto como una polémica, igual que Toño Campoamor pidió que se difundiese como un escándalo".

El consejero ha remarcado que las decisiones sobre cómo podía competir el joven con parálisis cerebral "las tomó una técnico deportiva del ICD, no yo, porque el Instituto es el organizador de la MIlla Urbana y tiene unas responsabilidades que garantizar el relación con la seguridad del impulsado, no del impulsor, en una ciudad que por lo visto no es Sevilla y donde puede haber unos riesgos".

"El ICD no necesita lecciones de qué es deporte inclusivo y adaptado", se ha referido para terminar también a un titular de este medio, "porque lleva años trabajando e incluso ha sido felicitado por el Colegio de Educación Especial San Antonio".