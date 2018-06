Carreira: “La Vuelta es un sueño imposible, harían falta cinco o seis hoteles más”

El consejero de Deportes, Emilio Carreira, ha respondido a las declaraciones del director de la Vuelta a España, que declaraba en una entrevista que uno de sus sueños era llevar la prueba ciclista a África, con etapas en Ceuta y Melilla. “Estoy completamente de acuerdo, es un sueño, solo eso, un sueño imposible, harían falta cinco o seis hoteles más en un año”, además de la inversión y los recursos necesarios.

Carreira ha precisado que no sería posible, “a no ser que se incluya el Reino de Marruecos”, a lo que declaró no estar dispuesto, pues, si llega la Vuelta a Españaa Ceuta, en Ceuta debían quedarse las etapas, los materiales y los equipos, y eso es técnicamente imposible con las plazas hoteleras de la ciudad autónoma.

Además, insistió Carreira, una prueba de estas características “colapsaría la ciudad entera y pone en duda el impacto mediático y promocional de una etapa de la Vuelta, “yo ya no me acuerdo de dónde empezó la Vuelta el año pasado”.