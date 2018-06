Clausura de las Escuelas del Proyecto de Integración Social y Proyecto en Barriadas

La Federación de Fútbol de Ceuta ha puesto el cierre a las Escuelas Deportivas incluidas en el ‘Proyecto de Integración Social’ y en el ‘Proyecto en Barriadas’ de la recién temporada 2017-2018, que se llevan a cabo por diferentes puntos de la ciudad.

El Proyecto de Integración Social en Barriadas cumple su 7ª edición y se ha venido celebrando desde el mes de septiembre en los centros escolares CEIP Reina Sofía, CEIP Andrés Manjón, CEIP Príncipe Felipe, CEIP Pablo Ruiz de Picasso, CEIP Juan Carlos y CEIP Ramón y Cajal, con un total de 300 jóvenes.

Por su parte, el Proyecto en Barriadas, iniciado el pasado año, ha contado c on alrededor de 200 participantes pertenecientes a las barriadas de Juan XXIII, Príncipe Alfonso, Zurrón, Polígono Virgen de África y Terrones. La actividad no parará durante la época estival, con la organización de varios torneos de fútbol sala como atractivo principal.

Los monitores encargados de los entrenamientos han sido: Kassen Mohamed, Fuad Harrus, Jesús Gómez, Anuar El Affassi, Mohamed Salah, Carmen Serrano, Juande Cazorla, Virginia Vicente, Jesús Márquez, Mohassen Mohamed, Anuar Abdallah, José María Segado, Mohamed Mohamed, Luis Cueto, Adolfo Márquez, Nadir Mohamed, Juanma Alamillos, Sandro Marques, Rafa García y Alejandro Quintana.

En la jornada de despedida, los chicos y chicas recibieron su diploma acreditativo de participación y chucherías una vez finalizada la última sesión de entrenamiento.