Comienza el Curso de Entrenador de Fútbol Nivel Avanzado con 18 inscritos 

El aula de Formación de la Ciudad del Fútbol de Ceuta acogió este martes la puesta en marcha del Curso de Entrenador de Fútbol Nivel Avanzado (antiguo Nivel 2), organizado por la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Ceuta. El mismo cuenta con la participación de 18 alumnos.

Tras el acto de presentación previo, los inscritos afrontaron la primera clase con la asignatura de Instrucción impartida por Luis Enrique Ramos. Además, recibirán durante este tiempo de formación otras materias como Análisis y Evolución del Fútbol, Creación de Equipos, Periodización, Sesiones de Entrenamientos, Filosofía Didáctica del Fútbol, Liderazgo, Fisiología del Fútbol, Reglas de Juego, Gestiones de Clubes, Ética Deportiva, Orientación de Jugadores, Tecnología y Psicología.

El profesorado está formado por Sergio Ramos, Rafa Salcedo, Javier Isabel, Raúl Guerrero, Ana Belén Núñez, Ángel Celadero, Ramón Arias, Nicolás Rodríguez, José Carlos Montes y el propio Luis Enrique Ramos.

Una vez finalizado el bloque teórico, los futuros entrenadores deberán realizar las prácticas (150 horas) en un equipo afiliado a la Territorial ceutí durante una temporada completa.

Curso de Entrenador Nacional C

Por otro lado, también se informa que el Curso de Entrenador de Fútbol Nacional C (antiguo Monitor) no se celebrará finalmente debido a que no se ha alcanzado el mínimo número de 15 inscritos exigidos por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El mismo se retomará en septiembre para aquellos que quieran ejercer como entrenadores en la temporada 2020-2021.