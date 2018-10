Este sábado, I Homenaje a Sierra Bullones solidario del Club Anyera

El Club de Montaña Anyera tiene ultimados "todos los detalles" para celebrar este sábado el I Homenaje a Sierra Bullones, una prueba deportiva no competitiva que tiene por objeto "recaudar fondos para la adquisición de una silla de ruedas específica de montaña".

La Organización ha previsto un total de cuatro modalidades de participación sobre dos distancias de 21 y 13 km respectivamente: trail running avanzado, trail running básico, marcha 21km y marcha 13km.

Modalidad 21 km

La modalidad "HSB 21KM" consistirá en recorrer el trazado no balizado de manera grupal y con guías de ruta en un tiempo máximo de 5 horas.

Se establecerán 3 grupos diferentes, en función del ritmo a seguir:

trail running avanzado, en un máximo de 2h 45'

trail running básico, en un máximo de 3h 30'

marchadores (senderismo y marcha nórdica), en un tiempo máximo de 5h 00'

El recorrido será el siguiente: Campo de tiro de El Jaral, Pista La Lastra, Finca Serrano, cortijo Fuente de La Higuera, bajada pista Tío Díaz, bajada chalet La Ventolera, Camino Viejo de Benzú, Benzú, Cueva y abrigo de Benzú, subida por Pinos Canarios , mirador de Belliones, Fortín de Aranguren, Fortín de Anyera, carretera, Acto García Aldave, cabecera pista La Peque, perreras, Fortín de Comandari Nuevo, morabito Sidi Ibrahim, Fortín de Piniés, curva de Las Viudas, Pista La Peque, zona recreativa Isabel II, Subida Fortín Isabel II, pista de Mendicuti (bajada), sendero La Solanilla, campo de tiro del Renegado, cuesta del Té la Mora, Fortín del Renegado, cruce carretera G. Aldave, sendero de Los Helechos, cruce carretera G. Aldave, Pista de la Lastra, y meta en campo de tiro de El Jaral.

Modalidad 13 km

La modalidad "HSB 13KM" consistirá en recorrer el trazado no balizado de manera grupal y con guías de ruta en un tiempo máximo de 3 horas.Se establecerá un único grupo para hacer el recorrido en marcha (senderismo o marcha nórdica).

El recorrido será el siguiente: Campo de tiro de El Jaral, Pista La Lastra, Finca Serrano, cortijo Fuente de La Higuera, bajada pista Tío Díaz, bajada chalet La Ventolera, Camino Viejo de Benzú, Benzú, Cueva y abrigo de Benzú, subida por Pinos Canarios , mirador de Belliones, Fortín de Aranguren, , cruce carretera G. Aldave, Pista de la Lastra, y meta en campo de tiro de El Jaral.

Un total de 317 deportistas tomarán la salida a las 9:30 h desde el Campo de Tiro del Jaral (Monte de Ingenieros) para disfrutar de nuestro entorno privilegiado, practicando el deporte que nos une y que nos gusta, en la montaña. Como es habitual en las pruebas organizadas por el Club, en los avituallamientos previstos a lo largo del recorrido no se facilitarán vasos de plástico ni botellines con líquido. De este modo se evita generar residuos plásticos de manera innecesaria. Todos los participantes deben llevar consigo recipientes para el rellenado de agua o isotónica en los avituallamientos (bidón, botella, softflak, camelbak, etc)



Deportistas de la península se han desplazado hasta la ciudad, a pesar de no ser una prueba competitiva, para participar en este evento solidario. Hay que destacar la presencia este fin de semana en nuestra ciudad de deportistas de renombre a nivel nacional como Francisco Contreras “SuperPaco”, Ildefonso Cózar “Ilde”, director técnico de la carrera de ultrafondo Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, Alfonso Cabrera, padre de la mítica carrera de ultrafondo Ultra Trail Sierras del Bandolero, Juanjo Montesinos, responsable de la web Trail Running Andalucía, o la pareja más famosa del trail andaluz, José M Rebollido y Regla Mª Sánchez, más conocidos como “CaiMan” y “CaiWoman”, embajadores de Sierra Bullones y que no han faltado ningún año a la cita en nuestra ciudad.

Al finalizar la prueba, los participantes podrán disfrutar de comida casera y bebidas en el ambigú que se instalará en la zona de meta, a precios muy populares.

Charlas

Como colofón a esta prueba solidaria, a las 19.15 horas en la Biblioteca Pública se celebrarán dos charlas técnicas "con temas de interés y actualidad" para los amantes del trail: “Minimalismo y Trail”, impartida por Jose M Rebollido ”CaiMan” y Alfonso Cabrera “El último Bandolero” y a continuación e impartida por Ildefonso Cózar, “Ilde” se dará a conocer en nuestra ciudad el Valle del Genal, una zona preciosa, rica en gastronomía e ideal para la práctica de deportes de montaña, y se darán los detalles técnicos de la prueba Ultratrail Gran Vuelta Valle del Genal a la que acudirán numerosos deportistas caballas los próximos días. La entrada a las charlas técnicas es libre y no precisa de inscripción previa.



Desde el club de Montaña Anyera han querido agradecer a todas las Instituciones, organismos, empresas locales, patrocinadores, colaboradores y voluntarios su apoyo desinteresado para que esta prueba deportiva pueda llevarse a cabo, sin cuya colaboración "sería imposible sacar este proyecto adelante".