La Federación de Montaña espera que el agravio a Sousa sea un "punto de inflexión" para el deporte ceutí

La ficha de inscripción on line no miente. Agustín, el joven de 22 años con parálisis cerebral se inscribió en la categoría adaptada para participar con su asistente en la XXXI Milla Urbana, pero como ya le sucediera el año pasado el Instituto Ceutí de Deportes, organismo público dependiente de la Consejería rechazó su participación argumentando que “podría perjudicar gravemente al resto de corredores” y, añadiendo, que la inscripción a nombre de Agustín de Sousa correspondía a la Senior A, dorsal 22. El primero de los argumentos es cuestionable; el segundo no es cierto. La inscripción de Agustín no deja lugar a la duda, “categoría adaptada: SI”.