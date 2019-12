Nacho Torres le enseña a Vivas la medalla de campeón de Europa sub 19 de fútbol sala

El ceutí Nacho Torres es uno de tantos jóvenes locales a los que la ciudad se le ha quedado pequeña para su talento. En este caso jugar al fútbol sala. Así hace ya tiempo que emigró en busca de una carrera que hasta el momento le ha llevado a jugar en segunda división nacional de Fútbol Sala en El Pozo Murcia y a ser campeón de Europa con la Selección sub 19. Cómo cualquier otro joven vuelve a casa por Navidad y su estancia la ha aprovechado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para rendirle honores y recibirlo en su despacho. Una recepción con la que el máximo representante institucional del pueblo de Ceuta pone así a los pies de Nacho Torres el reconocimiento y el cariño de todos sus convecinos.

Así, Torres ha podido enseñarle al presidente la medalla que ganó y la réplica del trofeo con la que ha sido obsequiado y de paso departir sobre las emociones de aquellos días, algo que es en realidad un caramelo más que para Torres para el propio Vivas un fanático reconocido del fútbol.

Vivas no ha dudado en preguntarle a Torres por cómo ve al Ceutí que juega en la misma categoría que El Pozo. Torres es optimista y cree que el equipo mantendrá la categoría.

“En esta primera vuelta ha pecado un poco de la adaptación a segunda división, venían de la segunda b, que no es el mismo ritmo y creo que con los dos pequeños refuerzos que han hecho han acabado ganando los dos últimos partidos y creo que la segunda vuelta no tendrá ningún problema y en segunda se quedarán seguro”, ha explicado Torres a la prensa reiterando lo que le ha manifestado a Vivas. Con el presidente bromeó incluso por la derrota 3-0 que el Ceutí le infligió a su equipo. “¿Se portaron bien?”, le ha preguntado Vivas por la visita de los locales a Murcia. “Sí”, ha bromeado Nacho Torres, “ya ves si se portaron bien, nos ganaron. Yo me porté mejor”, ha manifestado en tono de broma.

Torres le ha explicado a Vivas que tiene la camiseta con la que ganó el Europeo enmarcada en su casa y ahí se va a quedar. Vivas le ha contado la historia de Pirri que regaló la camista de su debut con España a la persona que le había mimado en la cantera de Ceuta.

Una figura que en el caso de Torres correspondería a Paquirri, del Puerto. “Como siempre sabéis que a donde voy, voy con los colores del Puerto en el corazón; y receordar a Paquirri que se presentó allí en la final y para mí es un orgullo llevar siempre los colores de Ceuta y del Puerto que es el que me crío hasta la catregoría de cadete”, ha repasado Torres.

Mirando a ese Europeo lo recuerda como “una experiencia increíble. La gente que ha podido seguirlo a través de la tele ha sido espectacular y para mí a nivel personal mucho más. Conseguir este Europeo que para mí era un sueño, pocas palabras que puedan definirlo, y que el presidente me haya podido recibir para mí es un orgullo increíble”, ha explicado Torres.

En lo personal y futbolístico, Torres se encuentra “bastante bien”. Su equipo transita en mitad de tabla sin apuros para lograr la permanencia y se han podido ir de vacaciones con el buen sabor de boca que siempre deja un triunfo en el último partido antes del descanso.

De cara al futuro “ahora mismo no pienso en si voy a volver a la selección o no. YO estoy en seguir haciendo mi trabajo como he hecho hasta ahora y seguir con El Pozo y aspirar a lo máximo posible y todo lo que venga bueno es. De la selección si seguimos haciendo el trabajo bien, a soñar y seguir teniendo eventos así y que disfrutemos mucho”, ha repasado Torres.