La progresión del coronavirus obliga a la Ciudad a suspender 'La Cuna de La Legión'

La Ciudad Autónoma ha decidido este lunes a última hora de la tarde, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y tras analizar la progresión de la crisis del coronavirus, no celebrar la quinta edición de la carrera cívico militar ‘Cuna de la Legión’, prevista para el próximo sábado 14 de marzo, el mayor evento deportivo del año en la ciudad autónoma por número de participantes, más de 4.000 en todas sus modalidades. Idéntico camino tomaron la semana pasada en Melilla con 'La Africana' .

Esta decisión se ha tomado finalmente tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que ha participado por videoconferencia el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, y que se ha desarrollado con posterioridad a la reunión de coordinación entre las consejerías y servicios de la Ciudad implicados en la carrera y los mandos del Tercio Duque de Alba.

En ese cónclave se había optado por darse 24 horas de más de margen para analizar la evolución de los casos declarados y evaluar la posible adopción de otras posibles medidas preventivas antes de llegar a la cancelación, a la que eran reticentes parte de los organizadores pese al criterio firme de los profesionales sanitarios partidarios de la prudencia máxima con independencia de sus posibles efectos económicos .

El Ministerio de Sanidad ha recomendado además por escrito a las comunidades y ciudades autónomas la no celebración de competiciones deportivas no profesionales y que carezcan de implicaciones clasificatorias. Por otra parte, el elevado número de deportistas inscritos en la prueba y de acompañantes que procede de zonas en las que el número de casos va en aumento, y en un escenario en el que la situación epidemiológica varía constantemente, hace necesario continuar con la estrategia de contención, máxime en Ceuta donde no se han registrado hasta ahora casos de coronavirus.

Asimismo, el Ejecutivo local ha recordado en un comunicado que aproximadamente 400 de los corredores foranéos iban a utilizar, como zona de descanso el polideportivo Antonio Campoamor, uso que también se desaconseja en la situación actual.

Los organismos y entidades que colaboran en la organización de esta prueba "lamentan" su cancelación, pero recuerdan que "las recomendaciones sanitarias y de salud pública desaconsejan su celebración en estos momentos".

El Tercio Duque de Alba de la Legión y las Consejerías de Sanidad, Consumo y Gobernación y de Juventud y Deportes, en coordinación con la Vicepresidencia Primera de la Ciudad, mantendrán una nueva reunión este martes.