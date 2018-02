Los seleccionadores Sub 16 y Sub 18 valoran la experiencia adquirida en el nacional y auguran mejoría futura

Este domingo ha finalizado la 2ª Fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en sus distintas sedes repartidas por todo el territorio nacional. Los ceutíes, que han competido en la localidad castellonense de Onda ante la anfitriona Comunidad Valenciana y Aragón, han cerrado su participación con un balance de cuatro derrotas en tantos otros partidos disputados.

Los seleccionadores Sub-16 y Sub-18, Juan Hernández y Rafa Salcedo respectivamente, han hecho balance de la competición llevada a cabo por los nuestros en este sector.

Ceuta – Comunidad Valenciana

Juan Hernández: “Salimos bastante ordenados con un gran trabajo de basculación y cerrando cualquier línea de pase ante un potente equipo. El primer gol llegó tras una pérdida nuestra que aprovecharon para hacernos una contra. A partir de ahí, seguimos trabajando muy bien en defensa y fuimos capaces de aguantar hasta el final del primer tiempo donde en un minuto de despistes nos hicieron dos goles. Creo que lo más justo hubiese sido un marcador más apretado al descanso.

En el segundo período fue más complicado aguantar la velocidad de circulación de nuestro rival, ya que no estamos acostumbrados. Fue muy difícil mantener el orden y apareció el cansancio tras un enorme desgaste. La competición nuestra no es muy exigente y no estamos acostumbrados a competir a ese nivel físico.

Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones de este Nacional y los jugadores lo intentaron y se partieron el alma. Tengo que felicitar a los chicos por la entrega y el enorme trabajo realizado, y a la selección valenciana por el gran conjunto que tienen”.

Rafa Salcedo: “Nos enfrentamos a un magnífico equipo con muchos recursos y una excelente circulación de balón. Sus jugadores son de un nivel altísimo e incluso cuentan con un futbolista que entrena con el primer equipo del Valencia. El partido se nos puso cuesta arriba con el gol en el primer minuto. Nos temimos lo peor, pero habíamos trabajado estar muy juntos cerrando líneas de pase para evitar su juego interior y el equipo respondió bien. El fútbol son detalles y en una aproximación tuvimos una falta de Taufek que se estrelló en el palo. A partir de ahí, comenzamos a dejar más espacios entre líneas y lo aprovecharon ellos para ampliar diferencias con tres goles, un marcador demasiado abultado aunque es cierto que el rival era superior.

En el segundo tiempo cambiamos de dibujo y cerramos bastante bien. Aunque nos metieron dos goles más, uno de ellos precedido de una falta muy clara, competimos muy bien. Creo que hay que valorar el viajar con once jugadores de la local y la juventud de los chicos”.

Aragón – Ceuta

Juan Hernández: “Este encuentro fue distinto. Sin ser un rival de nuestro nivel pero tampoco llegando al de la Comunidad Valenciana, creo que está en un punto intermedio, pudimos acercarnos a nuestro juego. Buscamos hacer nuestro fútbol ante una selección que no nos creó mucho peligro. A pesar de ello, recibimos dos goles muy pronto y fue un mazazo importante porque lo estábamos haciendo bien. Rectificamos en el descanso algunos detalles de su fútbol interior y el equipo jugó mucho mejor teniendo incluso varias ocasiones claras de gol. En los últimos 20 minutos estiramos líneas buscando un tanto que nos metiera en el partido, pero no acertamos en la definición y en una contra encajamos el tercero. A partir de ahí, el equipo se vino abajo y al irnos más arriba aún nos hicieron el cuarto.

Pienso que fue un resultado demasiado abultado y no merecimos perder por esa diferencia. Cualquiera que viera el partido sabe que el equipo dio la cara y el marcador más justo hubiera sido perder por la mínima o un empate.

Rafa Salcedo: “Muy complicado jugar dos partidos seguidos a este nivel. Dimos descanso a algunos futbolistas e introducimos algunos cambios para darle frescura al equipo. No fue un inicio muy bueno donde encajamos tres goles prácticamente muy parecidos. Al descanso movimos el banquillo y en principio salió bien. Pudimos mantener el nivel de exigencia ante un rival que no bajó el ritmo.

Jugamos con el equipo prácticamente entero de primer año y es para aplaudir a los chavales, ya que mantener el segundo período mermados físicamente y que solamente nos hicieran un gol, es de mucho mérito. Evidentemente el resultado no gusta, pero de la forma en la que transcurrió el choque es para destacarlo”.

Experiencia

Juan Hernández: “Los chavales han disfrutado mucho de la competición sobre todo del segundo partido, ya que en el primero tuvieron que sufrir mucho aunque pudieron ver la otra cara del fútbol. La experiencia es muy positiva y esperamos que con el esfuerzo que estamos haciendo, conseguir mejores resultados. Estamos muy ilusionados en seguir trabajando.

Agradecer a mis jugadores por su entrega, a mi cuerpo técnico Abel y Manuel por su enorme ayuda, a la Federación por confiar en nosotros en especial a Kryos, y felicitar a los Juveniles y a mi compañero Rafa Salcedo porque hemos visto las ganas que le han puesto”.

Rafa Salcedo: “Hay que tener mucha esperanza en este grupo de jugadores. Si se trabaja con ilusión y no nos tocan equipos tan fuertes, este equipo tendrá esa experiencia y ese físico que le permitirá dar mucha guerra. Únicamente me queda felicitarles como he hecho personalmente por el buen trabajo que han realizado”.