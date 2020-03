Todo listo para 'La Cuna' a expensas de la decisión de este lunes por la amenaza del coronavirus

Cientos de ceutíes han aprovechado este fin de semana para recorrer en todo o en parte el itinerario, acondicionado con esmero por los organizadores, por el que deberían discurrir el próximo sábado, 14 de marzo, las distintas pruebas a pie y en bicicleta de montaña de 'La Cuna de La Legión', el mayor evento deportivo del año en número de participantes (más de 4.000) en la ciudad, sobre cuya celebración, cancelación o aplazamiento deberán pronunciarse las autoridades sanitarias, políticas y militares este lunes en una reunión convocada a tal efecto.

El Ministerio de Sanidad ha decidido conjuntamente con las CCAA esta semana celebrar a puerta cerrada aquellas competiciones deportivas profesionales en las que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo del coronavirus, las cuatro regiones del Norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña), China, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur.

Como segunda medida adicional, adoptada también junto a las Autonomías y en línea con las decisiones tomadas por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería, se ha determinado la cancelación de todos los congresos, seminarios, jornadas o cursos en los que participen profesionales sanitarios.

Para el resto de eventos deportivos o de competiciones no profesionales "que carezcan de impacto clasificatorio" y que tengan que ver con las zonas de riesgo, la recomendación es "aplazarlos o suspenderlos". Esta medida no se extiende a aquellas competiciones, tanto profesionales como no profesionales, que estén implicadas en procesos de clasificación o rankings internacionales y que tengan un impacto reducido en cuanto al número de aficionados.