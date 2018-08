Bankia y otras entidades bloquean cuentas y expulsan como clientes a "decenas" de empresarios ceutíes

El pavor de los deprtamentos de control de riesgos de algunas entidades financieras como Bankia, sobre todo, pero también el BBVA y el Banco Santander, a verse envueltas en cualquier causa similar a la que en Melilla ha salpicado a varios empleados del sector parece haber desatado una ola de pánico que primero llevó a una negativa a aceptar el ingreso de billetes de cien o más euros y ahora ha dejado a "decenas" de empresarios locales con sus cuentas bloqueadas o con invitaciones a irse como clientes.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, los afectados solo tienen en común mover grandes cantidades de dinero en efectivo, habitualmente como mayoristas con muchos clientes del país vecino. Son de distintos sectores, no trabajan con los mismos bancos y no responden a un perfil común de ningún tipo.

Los primeros en responder a este "boicot", aunque no sus únicas víctimas, han sido los comerciantes afectados del Tarajal (solo en los polígonos habría "al menos 35" afectados), que han convocado una concentración para el próximo martes a mediodía ante la Delegación del Gobierno.

El tema se tratará formalmente en la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) cuando regrese su presidente, actualmente en el extranjero, pero la patronal ya lo ha puesto en manos de expertos y algunos perjudicados han consultado igualmente a asesores especializados.

El consejo ha sido formular quejas formales que, tengan o no contestación, puedan remitirse después al Banco de España o acudir a la entidad con un notario para exigir explicaciones. Poco más parece poder hacerse, ya que las entidades "no tienen obligación legal" de prestar servicios a quien no quieren, una especie de 'derecho de admisión', según han detallado fuentes consultadas por este medio.

La problemática se ha elevado también a los parlamentarios nacionales y a la Delegación del Gobierno, que poco más han podido hacer que constatar que, como con los billetes, tanto el Banco de España como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) niegan haber cursado ninguna "instrucción" sobre el empresariado de Ceuta.

Los afectados se enfrentan, en algunos casos, a "gravísimas" problemáticas para hacer frente a los pagos a sus proveedores, de alquileres, de nóminas o cualquier otra transacción, incluso el pago de sus obligaciones tributarias, pues por encima de 2.500 euros no se pueden formalizar en metálico ante el OAST.