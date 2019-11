Billetes falsos: si sospecha, rechácelo "con seguridad"; si se lo cuelan, no lo 'pase'

El Banco de España retiró durante todo el año pasado de circulación algo más de 3.000 billetes, sobre todo de 50 euros (1.175) y de 20 (1.109). La Cámara de Comercio ha organizado este martes un taller "práctico" con un técnico de la sucursal de Málaga del supervisor del sistema para instruir a los pequeños empresarios locales que más papel moneda manejan a pie de calle a diario sobre cómo evitar engaños y, en caso de picar, de qué manera reaccionar.

Lo primero, prevenir. El rotulador “no funciona porque las falsificaciones no siempre lo revelan” y las máquinas “tienen que tener un software autorizado y actualizado, ya que si no pueden dar como falsos billetes que en realidad no lo son”, según ha advertido Juan Manuel Pecero. “Si están actualizadas son un complemento, pero el método que los Bancos Centrales recomiendan es mirar las medidas de seguridad porque hasta ahora no hay una falsificación que las tenga todas”, ha resumido sobre su tacto “inconfundible”, sus marcas de agua y ventanas con retrato o sus bandas plateadas .



"Una de las ideas del Banco de España es difundir qué hacemos y para qué servimos: queremos dar a conocer los billetes de euros, que aunque llevan desde 2002 en circulación muchas veces pasan por nuestras manos y no nos fijamos de verdad en ellos”, ha reseñado Pecero, que se centró con los asistentes a la propuesta en “ver y tratar los billetes” y en “analizar sus medidas de seguridad para aprender a distinguirlos”.

"Los comerciantes deben saber detectar indicios de sospecha y no intentar ‘pasar’ nunca uno con recelos porque es un delito, incluso aunque no se sea en absoluto consciente, penado con entre 3 y 6 meses de cárcel y una multa económica”, ha alertado el técnico, que ha recomendado "rechazarlos siempre ante cualquier sospecha adoptando ciertas medidas de seguridad: pedir otro, alegar que no hay cambio... Lo primero es la seguridad”.

“Si ya nos lo han colado”, ha especulado, “habría que entregarlo a la Policía, a una entidad financiera o al Banco de España y si lo han intentado pero no nos hemos llegado a quedar con él, alertar a la Policía de que alguien ha querido hacerlo facilitando su descripción o cualquier detalle”.