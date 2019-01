Caballas acusa a Delegación de “plegarse a los intereses de la patronal despreciando a los trabajadores”

Caballas ha cargado contra Delegación de Gobierno después de que su asesor económico, Roberto Calderay, admitiera que se pactó con la patronal no aplicar el plus de residencia a la subida del salario mínimo interprofesional para que los empresarios no tuviera que pagar más pues “ya pagan bien”. Explicaciones que han indignado en Caballas que acusa a delegación de “plegarse a los intereses de la patronal despreciando a los trabajadores”.Para Mohamed Alí es “intolerable que Delegación avale la precariedad laboral”