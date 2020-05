Caballas acusa a PP y Vox de bloquear la ayuda a afectados por un ERTE y sustituirla por un mero compromiso

La coalición Caballas acusa a PP y Vox de desvirtuar el plan de ayudas para completar los ingresos de los trabajadores afectados por un ERTE, sustituyéndolo por un simple compromiso. “La propuesta de los sindicatos UGT y CCOO, que Caballas ha apoyado votando a favor de la misma, sirve para equilibrar parcialmente el desequilibrio (de las as medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis motivada por la pandemia del COVID19 con 0 euros para trabajadores; 6 millones para colectivos vulnerables y 10 para empresas y autónomos.) pero el Gobierno y sus socios de VOX han votado en contra, sustituyendo la propuesta por un compromiso de fiabilidad cuanto menos cuestionable, del que no se ha dado ninguna explicación pese a haberla solicitado en nuestra intervención.

A juicio de Caballas, el Gobierno se ha instalado en la “petición permanente y casi obsesiva” más allá de toda racionalidad. “Prueba de ello es la última petición de 56 millones, que no está sostenida por ningún argumento ni criterio sólido y fiable. Además, la Consejera de Hacienda ha faltado a la verdad en su intervención, cuando ha dicho que el Gobierno de la Ciudad hermana de Melilla ha solicitado 58 millones de euros. Esta supuesta petición y cantidad no se han dado, así nos lo han confirmado miembros del ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Melilla, que nos han aclarado que en la misiva remitida por ambas ciudades no se ha incluido una cantidad concreta, sino los gastos y criterios que se entienden deben incluirse en los distintos fondos. Esta es una prueba mas de la deslealtad e irresponsabilidad que esta empleando en estos momentos el Gobierno del PP, que más allá de pretender resolver los problemas de los ceutíes, está instalado en un peligroso juego de desgaste permanente del Gobierno de la Nación, que perjudica gravemente los intereses de Ceuta”.

Mohamed Alí cree que el Gobierno “no puede estar constantemente haciendo apelaciones a la solidaridad del pueblo español y pidiendo dinero sin criterios objetivos, mientras que simultáneamente pretende rebajar radicalmente impuestos (es preciso recordar la propuesta escandalosa de reducir al 0,5% todos los tipos del IPSI, sin ningún tipo de informe ni memoria económica y mucho menos sin tratarlo con el Ministerio de Hacienda). Un Gobierno manirroto, que despilfarra sin pudor millones de fondos públicos, carece de autoridad moral para pedir más dinero (máxime en tiempos de una crisis devastadora)”.