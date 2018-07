Caballas denuncia que el Hotel Puerta de África tiene las cuentas embargadas y no puede pagar las nóminas

En el trascurso del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Puerta de África SA celebrado esta mañana, se ha trasladado a los miembros del Consejo las conclusiones del informe realizado por parte de los servicios jurídicos de la sociedad relativo al laudo de arbitraje entre la Sociedad y el Grupo Melià. Desde Caballas denuncian que se "han encontrad con la sorpresa" de que las cuentas del Hotel están embargadas como consecuencia de la ejecución del laudo de arbitraje que condena al Hotel al pago de 485.786,54 euros más 145.737,96. De acuerdo con las recomendaciones de los servicios jurídicos, se recomienda presentar un recurso de Anulación del Laudo, y a solicitar un aval bancario de 736,939,33 euros para levantar el embargo.

En este sentido, se ha informado a los miembros del Consejo que parte de la cantidad reclamada por el grupo Melià, 241.857,10 euros, no podrá ser recurrible. En resumen, si el pleito le es “favorable” al Hotel, “sólo” habrá que pagar 241.857,10€ , en caso contrario habrá que abonar la cantidad integra reclamada por el Grupo Melià mas costas e intereses. El hecho de que las cuentas estén embargadas supone que el Hotel no pueda abonar las nominas a los trabajadores. En este sentido, y en respuesta a Caballas sobre cómo se iba a hacer frente al pago de las nóminas, tanto el Interventor como el Presidente del Consejo han manifestado que el Hotel recurrirá a un “préstamo no presupuestario” por parte de la Ciudad hasta que se levante el embargo. Dicho de otra manera, será la Ciudad quien pague las nóminas de los trabajadores.

Caballas denuncia la gestión irresponsable del Hotel que nos ha llevado hasta el embargo de las cuentas y que el pago de las nóminas tenga que ser abonado con un préstamo por parte de la Ciudad y que en caso de que el litigo con Melià se pierda, el Hotel tendría que hacer frente a la devolución de 736.939,33 € en concepto de aval más los prestamos por parte de la ciudad. "Desde aquí exigimos que se depuren responsabilidades por esta nefasta gestión del Hotel Puerta de África y que se aclare en que condiciones, con que soporte legal y las repercusiones que tendrá ese curioso préstamo no presupuestario para hacer frente al pago de las nóminas. La mala gestión del Gobierno no puede suponer la merma de los derechos de los trabajadores y el cobro de sus nóminas", exigen.