Caballas pide al Gobierno que medie para evitar una aplicación injusta de la Ley de Blanqueo de Capitales

La restricción impuesta por las autoridades monetarias sobre el modo de efectuar los ingresos en metálico y que las entidades bancarias están aplicando a rajatabla en la ciudad autónoma al rechazar ingresos en billetes de 100, 200 y 500, según lamentan desde la Confederación de Empresarios, "supone un nuevo varapalo a la economía de Ceuta", denuncian desde la coalición Caballas, que pide al Gobiernoque medie para evitar una "aplicación injusta" de la Ley de Blanqueo de Capitales

"La lucha contra el blanqueo de capitales, fundamental y que Caballas apoya sin reserva alguna, no se puede hacer mediante medidas indiscriminadas y por tanto injustas. Una mal entendida comodidad de la administración no puede servir para asestar un nuevo golpe a una economía que está en la UVI", alertan reclamando que las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales sean compatibles con el normal desarrollo de la actividad económica. "El Gobierno no puede mantenerse al margen de lo que está sucediendo. En caso de no actuar se convertirá en cómplice del estrangulamiento de nuestra economía", avisan.