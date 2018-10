La obra estrella del Gobierno de Juan Vivas para esta legislatura, con la que quiere doblar el pulso en las urnas, la de Gran Vía, sigue generando polémica tras polémica. Así, se ha puesto de manifiesto una gran verdad en los últimos días: que el que no llora no mama. Este viernes el Gobierno mantenía una reunión al más alto nivel administrativo y político con una representación de los comerciantes y hosteleros de Gran Vía y se apresuraba a anunciar conclusiones satisfactorias de la cita, en la que el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas prometió a los empresarios afectados por las obras ayudas para paliar sus pérdidas durante los meses que están durando los trabajos. Un día después, el líder de Caballas, Mohamed Alí, ha reclamado –entre duras críticas a la gestión gubernamental- el mismo trato para los empresarios de la calle Capitán Claudio Vázquez, afectados también por otra obra de calado.

Alí no se ha limitado a eso, ha alertado a los empresarios de Gran Vía sobre dos peligros. Uno la falta de rigor de las promesas de Juan Vivas: “Espero que el señor Vivas no esté engañando nuevamente a los empresarios y comerciantes de la Gran Vía, porque esta promesa ya lo hizo con anterioridad y luego se encontró con que la Ley no se lo permitía”, ha avisado Alí.

Y otra preocupación más, que lo peor para ellos está por llegar; aún tendrán que soportar que los operarios levanten la acera que pasa por delante de las puertas por las que acceden a sus negocios los clientes. ¿Cómo evaluar y justificar, tal y como les ha pedido el Gobierno, las pérdidas en los meses venideros?

Alí: "¿Es que no sabía el señor Vivas que iba a montar un pollo en la Gran Vía? ¿O es que no sabía el señor Vivas que la obra iba a afectar negativamente a los comercios de la Gran Vía?¿Es algo nuevo? Yo me parece a mí que cualquier persona con dos dedos de frente o sentido común o sentido de la responsabilidad esto lo sabía”

“Hay que decirle a los empresarios que todavía no se ha tocado la acera que colinda con sus tiendas, que yo no sé lo qué va a pasar. Porque el proyecto es el vial, pero también las aceras. Cuando levanten las aceras tendrán que cerrar”, ha lanzado Alí.

Aún así, Caballas apoyará cualquier medida que entre dentro de la legalidad para paliar y amortiguar las posibles pérdidas que esta obra, y el resto de las obras de la ciudad, pueda generar sobre el tejido económico y comercial. No sólo en Gran Vía, también, por ejemplo, en Claudio Vázquez, donde la cale sufre una reforma similar –aunque sin la pompa y el boato de farolas a cerca de 60.000 euros por lámpara- a la de la Gran Vía.

Alí: "Nosotros si es legal y evita un impacto negativo a los negocios de la Gran Vía y del resto de la ciudad, repito, porque aquí no hay que hacer agravios comparativos, ni discriminaciones con las obras, todas las obras por igual, pues nosotros evidentemente apoyaremos todo lo que sea de alguna manera ayudar a la gente que lo está pasando mal con motivos de esas obras”

“Nosotros estamos dispuestos a estudiar todas las fórmulas posibles para que las obras repercutan o generen el menor impacto negativo posible no sólo a los comerciantes y empresarios de la Gran Vía sino a todos. Hay que recordarle al señor Vivas que la obra de Capitán Claudio Vázquez no solo está causando merma a los negocios que allí hay, y allí hay cafeterías, hay peluquerías, hay tiendas de barrio, sino que también está ocasionando una molestia infernal en el tráfico y en la rutina diaria de todas las personas que por allí pasan. Por eso lo que debería hacer el Gobierno es de forma honrada, sin buscar rédito electoral de cara a las elecciones, estudiar el impacto negativo que tienen las obras. Unas obras que ha proyectado el propio Gobierno, algo que debería haber hecho con anterioridad. ¿O es que no sabía el señor Vivas que iba a montar un pollo en la Gran Vía? ¿O es que no sabía el señor Vivas que la obra iba a afectar negativamente a los comercios de la Gran Vía?¿Es algo nuevo? Yo me parece a mí que cualquier persona con dos dedos de frente o sentido común o sentido de la responsabilidad esto lo sabía”, ha criticado Alí la falta de previsión por parte del Ejecutivo de la Ciudad.

Aún así, Alí ha tendido la mano al Gobierno para implementar ayudas que palien las pérdidas ocasionadas por las obras, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que las ayudas lleguen a todas las zonas afectadas por obras y que se articulen dentro de la legalidad:

“Me parece a mí que esto es un desastre en una obra, que como todos sabéis, nosotros hemos denunciado por innecesaria, por despilfarradora, y nosotros evidentemente vamos a ver esta vía que se ha sacado de la manga el señor Vivas para que no sea una política de engañabobos. Nosotros si es legal y evita un impacto negativo a los negocios de la Gran Vía y del resto de la ciudad, repito, porque aquí no hay que hacer agravios comparativos, ni discriminaciones con las obras, todas las obras por igual, pues nosotros evidentemente apoyaremos todo lo que sea de alguna manera ayudar a la gente que lo está pasando mal con motivos de esas obras”, ha insistido Alí en que no sólo sufre los trabajos el comercio de Gran Vía.

“Tendrá que respetar la Ley. El proyecto está ya aprobado, cerrado, previsto presupuestariamente y me imagino que el señor Vivas cuando ha hablado de esta fórmula, tendrá una fórmula que es legal y que no encarezca el coste. Si encarece el coste tendrá que hacer una modificación presupuestaria, tendrá que decir de dónde salen los fondos y luego haber si se lo aprueban”, ha avisado Alí por si la tentación del Gobierno es cargar las ayudas a un presupuesto revisado de las obras. Aunque de momento las intenciones pasan por usar los fondos europeos que maneja Procesa.

Ciudad digital

El líder de Caballas también se ha mostrado favorable a caminar de la mano del Gobierno en su nueva apuesta por abrir un nicho de negocio apostando por el desarrollo de empresas vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero, de nuevo no ha podido evitar mostrar su recelo por la iniciativa del Gobierno que llega a 6 meses de la cita con las urnas y después de haber rechazado propuestas similares de Caballas en reiteradas ocasiones:

Nosotros a priori no cuestionamos todo lo que sea explorar nuevos yacimientos de empleo y riqueza y, en definitiva, el mundo tecnológico no nos parece una mala idea emprenderlo. Reconozco que el Gobierno no ha explorado las vías de consenso y participación con los grupos de la oposición. Porque esto es una medida que, por ejemplo desde Caballas, encajaría perfectamente en la implantación en Ceuta de un Parque Tecnológico. Nosotros esto lo hemos llevado a un debate presupuestario, como una propuesta de Pleno y el Gobierno lo rechazaba sistemáticamente. De repente a 6 meses de las elecciones, que es lo más triste y lo que más preocupa, el Gobierno lo anuncia. Nosotros todo lo que sea explorar con rigor nuevos yacimientos de empleo y riqueza y que puedan generar actividad económica en nuestra ciudad, bienvenidos sean”, ha explicado Alí.