Cámara y CECE avisan que la suspensión de contratos públicos puede provocar ERTES en sectores como la educación

La Cámara de Comercio y la Conferedación de Empresarios valoran positivamente las medidas impuestas tanto desde el Ejecutivo Central como desde la Ciudad aunque ponen varios peros, entre ellos el peligro que supone la suspensión de contratos públicos e suministro continuo: “Si bien es importante que se garantice que no se van a romper, se debería dejar a criterio de la Ciudad Autónoma cuáles suspende o mantiene en vigor. La suspensión de todos los contratos conllevará la aplicación de ERTE en sectores que inicialmente no estaban previstos como el de la educación”.

Asimismo, piden prudencia y el máximo cuidado en la aprobación de ERTES para evitar el fraude: “Consideramos se debe ser flexible con la declaración de forzoso, pues si bien algunas actividades no se encuentran suspendidas no es menos cierto que no tienen ingresos como consecuencia de la suspensión de otras, siendo una suspensión encubierta. Nos referimos a sectores como por ejemplo el turístico y servicios.

Por otro lado, señalan, el Real Decreto no clarifica lo relativo al pago y plazos de impuestos, “generando muchas dudas en el colectivo empresarial sobre cómo poder tramitar los posibles aplazamientos y los procedimientos que se han de llevar a cabo para ellos”. Asimismo, creen, es necesario que desde la Ciudad Autónoma se tomen medidas urgentes e inmediatas respecto a los impuestos de su competencia: IPSI, IBI, etc; y se agilicen y ejecuten los pagos a proveedores tanto de la Ciudad como de las sociedades dependientes de la misma.

Desde la Consejería de Economía han anunciado la moratoria en el pago del IPSI, así como la inyección de 100.000 euros de liquidez para las pymes, así como una posible entrada de 2 millones de euros de los fondos FEDER si logran el visto bueno de la UE.