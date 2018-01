La Cámara cierra con gran éxito la campaña ‘Compra en Ceuta’ y promete más iniciativas similares

La Cámara de Comercio ha entregado el cheque de 500 euros para gastar en comercios de Ceuta a la ganadora, Carolina Salas, del concurso puesto en marcha en el marco de la campaña ‘Compro en Ceuta’ con la que la organización empresarial incentivó las compras en la ciudad durante la pasada Navidad y de paso ha hecho balance de la iniciativa aportando datos de una encuesta realizada tras la campaña tanto a los empresarios que participaron (más de 400) como a los concursantes (803 fueron los que finalmente subieron su foto comprando en Ceuta a redes sociales).

El 76 por ciento de los comercios consideró de “utilidad y adecuada” la campaña y un 24 por ciento “irrelevante”. Aún así, sólo el 17 por ciento no la consideró útil para sí mismo, pero sí para el resto en general, según ha desgranado el presidente de la entidad cameral, Karim Buláix, este lunes.

Y otro dato, el 97 por ciento de los participantes consideró “interesante” la iniciativa de la Cámara de Comercio y cree necesarias más acciones similares de impulso al comercio de Ceuta. En nota, la Cámara rozó el sobresaliente: el 70 por ciento valoró entre 4 y 5 puntos en una escala de 0 a 5 la iniciativa.

De las encuestas realizadas a los clientes, la Cámara ha sacado también algunas conclusiones que además compartirá con los comercios de un modo detallado. “Hemos percibido que los clientes no entienden algunas cosas y creemos que tenemos que incidir en explicarlas”, ha anunciado Buláix. Esas cosas que no entienden los clientes son la similitud en precios con la península a pesar de que el IPSI es un 11 por ciento menor que el IVA en la mayoría de artículos, que sea más difícil realizar devoluciones en Ceuta que en la península o que exista falta de variedad y stock en la oferta. Cuestiones todas “derivada del Régimen Económico y Fiscal” de Ceuta, tal y como ha explicado Buláix, que unidas al “coste del transporte hacen que no tengamos las mismas condiciones que un empresario en la península.

Si bien a pesar de estas críticas constructivas de los clientes, la mayoría, según ha explicado Buláix, han entendido las explicaciones y consideran, el cien por cien, adecuado realizar “un esfuerzo y colaborar con el comercio de Ceuta” para evitar que “Ceuta se convierta en una ciudad dormitorio sin apenas oferta”.

Por eso desde la Cámara prometen un mayor esfuerzo en iniciativas similares a la realizada y más trabajo en la “concienciación” tanto a los empresarios como a los ceutíes en general de la importancia de comprar en Ceuta y no evadir gasto. “Queremos establecer una línea muy ágil de comunicación entre los clientes y los empresarios”, ha referido Buláix.

El presidente de la Cámara de Comercio se ha mostrado “muy, muy satisfecho” del desarrollo de la campaña. La misma se ha desarrollado difundiendo vídeos publicitarios y anuncios en los medios de comunicación, así como repartiendo flyers. Especial agradecimiento ha mostrado hacia las navieras y la empresa de helicópteros por su colaboración permitiendo la distribución de material publicitario de forma prioritaria en las fechas de los puentes en las que muchos ceutíes se trasladaron a la península. Desde la Cámara agradecen también a los empresarios que han participado y a esos 803 ceutíes que con su foto en las redes sociales comprando en Ceuta contribuyeron a viralizar una campaña que ha sido “breve”, apenas un mes, pero que la Cámara promete imitar con más concursos y darle continuidad, una vez pase el periodo electoral que tienen por delante de forma inmediata.