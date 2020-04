La Cámara se reinventa y lanza una amplia formación on line para ayudar a la digitalización y el teletrabajo

La crisis sanitaria y la derivada económica provocada por la pandemia de COVID19 está subrayando dos tipos de comportamientos sociales claros en los que destacan quienes desde su ámbito simplemente arriman el hombro para tratar de superar esta adversa situación. Tal es el caso de la Cámara de Comercio, el ente empresarial no se ha quedado cruzado de brazos y ha optado por readaptar y ampliar sus programas de formación a empresas y trabajadores para tratar de aportar su granito de arena en la supervivencia del tejido económico. Lo hace con un ampliado programa de formación que se vuelca en la única posibilidad: la on line y a distancia y con unos objetivos muy claros, tal y como ha explicado este lunes su presidente, Karim Bulaix y su responsable de Formación, Juan José Díaz: favorecer el comercio on line y el teletrabajo.

La Cámara quiere “ayudar a las empresas a vender a través de las redes sociales y del comercio on line. Pretendemos dotar a los autónomos y las pymes de canales de venta y dar respuesta a lo que nos demandan los empresarios que no quieren estar parados y quieren seguir adelante con su actividad. Se prevé que el cierre va a ir para largo y pretendemos ayudar y fomentar que la gente de Ceuta siga consumiendo y comprando a los comercios locales, dando la oportunidad de generar ingresos, porque no sabemos cuánto va a durar este estado de alarma y cuando finalice tampoco sabemos cuánto vamos a tardar en llegar a la normalidad”, ha explicado Bulaix en una rueda de prensa a los medios de comunicación.

Así han puesto en marcha dos líneas formativas a distancia: una dirigida a las empresas para favorecer su adaptación al mundo digital y a la venta a través de internet y la otra enfocada en el teletrabajo; aunque también hay formación que ya estaba prevista, pero se readapta pensando en el más allá de esta crisis, enfocada a jóvenes que puedan aprovechar el parón para obtener habilidades que les permitan insertarse en el boyante mercado laboral de las empresas del juego on line, que se han instalado de un modo importante en la ciudad.

Por un lado a las empresas se les ofrecerá formación sobre “formas de pago, logística y motivación con talleres prácticos sobre cómo usar las principales redes sociales para su negocio, comercio electrónico y asesoramiento individualizado para que los empresarios puedan plantear todas aquellas dudas que puedan tener”, ha explicado Buláix.

Toda la formación arrancará el próximo lunes y se pueden inscribir a través de la web de la propia Cámara de Comercio de Ceuta o a través del teléfono de la entidad cameral, el 856 83 63 00 que sigue operativo en horario de 9.30 a 14 y 17 a 20 horas. También se puede consultar información a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram.

“Animamos a todos a que se incorporen y a la gente de Ceuta a que nos ayuden a esta readaptación y a esta nueva forma de comprar y vender; los autónomos y las pymes están sufriendo y necesitamos de su ayuda para sobrevivir”, ha alertado Bulaix.

Díaz ha explicado la readaptación de los programas formativos para potenciar el comercio on line: “Nunca mejor momento que este, hay que sacar virtudes de esta crisis, para poner en marcha el proyecto de digitalización y comercio on line”.

Así ofrecerán la primera píldora formativa, menos de una hora, centrándose en el aspecto motivacional, para promover el paso a la venta por internet. “Que la gente no tenga miedo, queremos que participen. Queremos vencer ese miedo a vender on line”, ha llamado Díaz. Para ello contarán con la participación de empresarios que ya lo están haciendo y cuyo ejemplo muestra que sí es posible.

Después han programado dos talleres, con carácter práctico. El primero sobre redes sociales, está enfocado de un modo directo a cómo sacarles partido para el negocio y la venta.

Habrá formación sobre las formas de pago, también de cobro, cuáles son las herramientas que hay, cómo contactar con el banco, los requisitos que necesita cada empresa para arrancar plataformas de pago y en general cómo poner en marcha esa venta a distancia.

También se incidirá en la logística necesaria para poner en la casa del cliente el producto. Y el programa se cierra con otra formación para profundizar un poco más y la posibilidad de recibir asistencia personalizada de la mano de expertos de la Cámara para resolver problemas y dudas que hayan podido surgir en ese proceso de digitalización de la empresa.

Teletrabajo

La venta on line no es la única herramienta en boga para que el pequeño comercio y las pymes superen el parón. Con el cierre por la crisis sanitaria, el teletrabajo ha adquirido una dimensión mayor que la que ya tenía y muchos servicios y empresas han apostado a la fuerza por este modo de seguir en la brecha. Por eso la Cámara también ha previsto formación al respecto, también on line.

Así la Cámara incidirá en las herramientas necesarias para desarrollar un buen teletrabajo y en cómo gestionar el tiempo laboral y la vida familiar. “En casa, por experiencia, puedo decir que trabajamos más”, ha advertido Díaz. Además se incidirá en las implicaciones jurídicas que este modelo de trabajo conlleva y se ofrecerá también asistencia personalizada al finalizar la formación.

Marketin on line

Además de estas líneas formativas nuevas, la Cámara ha reinventado también su programa formativo dirigido a jóvenes menores de 30 años con la intención de mejorar su empleabilidad. Así se ha ampliado sin límite la inscripción en los cursos de marketing on line y se ha pasado la formación al modo no presencial.

El programa está dirigido a estos jóvenes con la intención de “que luego puedan trabajar en las empresas de juego. Es una de las formaciones que más nos están demandando las empresas de juego porque posiblemente estos jóvenes luego puedan acceder a un puesto en estas empresas”, ha explicado Díaz.

Esta formación también arrancará el próximo lunes.