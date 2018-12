La Cámara se vuelca en convencer a los ceutíes para que compren sus regalos en Ceuta

Un año más y en plena vorágine consumista por Navidad, la Cámara de Comercio se ha echado a la calle para con todos los artificios posibles tratar de convencer al consumidor ceutí de la importancia de que cada euro que salga de su bolsillo para esparcir amor en forma de regalos por Navidad se quede en Ceuta. Así, este miércoles ha presentado con la artista local Nazaret Compaz como imagen su campaña –una tradición más- Yo compro en Ceuta, yo creo en Ceuta.

“Nosotros seguimos creyendo mucho en Ceuta desde la Cámara de Comercio y hemos apostado por el mensaje que pusimos en marcha hace ya un par de años: Yo creo en Ceuta. Yo compro en Ceuta. Porque es básico para todos. No tenemos que pensar sólo en el empresario que abre la persiana todos los días e intenta vender su producto, sino porque el vecino también trabaja ahí. Es una cadena que a todos nos toca de alguna manera. En esta época navideña que es una época consumista, es importante comprender que tenemos que apoyarnos primero nosotros antes que otra cosa, para que todo se mantenga por lo menos como está. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de contar con Nazaret que siempre está con la bandera de Ceuta allá donde va. Estamos orgullosos y creemos que los consumidores se van a sentir identificados con su imagen”, ha explicado el presidente del ente empresarial, Karim Buláix.

Buláix ha tenido palabras de gratitud para el apoyo recibido por la Consejería de Turismo de la Ciudad. Su máximo responsable, Emilio Carreira ha incidido en el mismo mensaje, recordando que “son más de 6.000 puestos de trabajo directos” los que mantiene el comercio local. Carreira cree que el comercio local “mejora cada día porque la exigencia que tienen los consumidores es grande y la capacidad que tiene el comercio de Ceuta de adaptarse a los nuevos retos es extraordinaria”.

Para el titular de Turismo “Ceuta sin el comercio no se puede entender. Si hay una ciudad de comerciantes en el mundo esa es Ceuta”. Carreira ha recordado la importancia que tiene el sector sobre el Producto Interior Bruto de la economía local y la empleabilidad. “Sé que tenemos seguramente una reconversión a la vista porque hay determinado comercio que como consecuencia de decisiones que no tomamos no en Ceuta, ni siquiera en España, probablemente esté cuestionado. Pero el comercio minorista, el comercio especializado, lo que ofrece Ceuta a su entorno no se va a acabar nunca. Y además en eso somos imbatibles, nuestro principal suministrador de clientes todavía, que es Marruecos, no va a poder competir con la categoría de nuestro comercio y, sobre todo, con la libertad que en Ceuta se respira a la hora de comprar. Ni tampoco con la imagen de una persona tan ceutí, tan caballa y tan patriota como Nazaret”, ha rematado Carreira.

Por su parte, la artista que protagoniza un vídeo grabado este verano para la campaña ha insistido en la importancia de comprar en Ceuta y de “apostar por nuestra tierra. Tenemos que concienciarnos todos que es súper importante que consumamos en nuestra tierra, que compremos en establecimientos de nuestra ciudad porque de ello dependen muchísimos miles de puestos de trabajo. Lo tenemos todo aquí, porqué vamos a irnos fuera a comprar algo si además contribuímos al bienestar social. ¡Hay que comprar en Ceuta!”, ha arengado la artista.

A la campaña promocional, la Cámara de Comercio sumará actividades de dinamización en la calle desde este mismo miércoles.