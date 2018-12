CCOO lamenta que el Gobierno no haya incluido el plus de residencia en el decreto del salario mínimo

Para el sindicato, es una nueva decepción respecto a la forma en que el Gobierno central se comporta con Ceuta. "Todas las declaraciones de comprensión, atención y predisposición, se evaporan en cuanto se trata de redactar en el BOE (es decir, mucha palabrería y pocos hechos en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras ceutíes).

CCOO advierte que "va a seguir luchando por mantener vigente y eficiente el Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta (del que el 25% de Plus de Residencia del sector privado es un elemento esencial); pero no es posible librar esta batalla en solitario. Es preciso un compromiso de toda la Ciudad, empezando por los partidos políticos, para que esta más que justa reivindicación pueda prosperar ante los poderes del Estado. El 25% del Plus de Residencia debe estar garantizado, por ley, para todos los trabajadores por cuenta ajena de Ceuta y Melilla".