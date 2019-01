CCOO denuncia el “pacto clandestino” de Delegación y patronal para evitar pagar el plus de residencia

economia

Desde MDyC lamentan que la Delegación del Gobierno admita que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no será aplicable en Ceuta, ni en Melilla “asumiendo una función interpretativa de la legislación española y otra de agente social para negociar en nombre de los trabajadores ha decidido que 1.125 euros al mes no es asumible por los empresarios ceutíes”. Desde el MDyC anuncian su intención de estudiar la posibilidad de recurrir esta decisión “para defender el Plus de Residencia.