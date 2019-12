CCOO exige "ya" la subida salarial del 2% acordada para tres millones de empleados públicos

El Área Pública de CCOO ha exigido este lunes al Gobierno central en funciones que "cumpla lo comprometido" y que lo haga "ya" para materializar la subida salarial del 2% acordada para los empleados públicos "usando si es preciso la fórmula del Real Decreto Ley". "Se trata de garantizar que los tres millones de trabajadores reciban, con fecha 1 de enero de 2020, el incremento pactado", ha resumido en un comunicado sobre un compromiso que el Ejecutivo local, por ejemplo, ya ha incluido en su proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio.

El sindicato ha recordado que, "a finales de noviembre, el ministro de Función Pública en funciones, Luis Planas, dijo que hasta que no se formase un nuevo Gobierno no se llevaría adelante esta subida y dejó entrever que podría hacerse con efectos retroactivos desde principios de año para todo el personal al servicio de las administraciones públicas". Sin embargo, desde CCOO rechazan "esta maniobra dilatoria que se escuda en que el Ejecutivo actual, en funciones, no puede aprobar esta medida".

Para la central "hay razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican sobradamente la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley" porque los empleados públicos "no pueden seguir soportando la inacción de los dirigentes políticos". "Es urgente, necesario y justo: el momento de abandonar las excusas y cumplir para poder recuperar lo arrebatado", ha subrayado.

CCOO no ha dejado de reclamar esta subida salarial en el marco de una campaña que incluyó el envío de cartas al presidente del Gobierno en funciones, al ministro y al secretario de Estado de Función Pública y la concentración del pasado 17 de octubre ante la sede del Ministerio de 200 delegados y delegadas del sindicato para reclamar esta mejora y otras comprometidas por el Ejecutivo en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

Todas estas acciones "han logrado desbloquear la convocatoria de las comisiones de Seguimiento de Empleo y Estabilización y de Igualdad, que se reunirán esta misma semana tras nuestra". Para los de Emilio Postigo "se trata de un importante paso para acelerar las Ofertas de Empleo Públicas ordinarias y los procesos de consolidación y estabilización, así como para avanzar en la negociación y publicación de planes de igualdad y de protocolos contra el acoso en las Administraciones Públicas".