CCOO se niega a que la sede judicial del Banco de España entre en servicio con las obras en marcha

Desde CCOO-JUSTICIA denuncian los continuos retrasos de la obra de reforma del banco de España para sede judicial que debería haber finalizado la primera fase en junio de 2017 “Es ahora en octubre cuando licitan la segunda fase, que conllevará nuevos aplazamientos, puesto que una vez adjudicada a la empresa correspondiente, tendrá que acometer la obra. En definitiva nos plantamos a finales de este año 2018 y todavía no han comenzado las obras de la segunda fase”, lamentan, negándose a que las obras continúen con las instalaciones en servicio.

“Nuestra posicion es contundente, no queremos convivir y trabajar con obras. Es totalmente inviable y nos llevaría a situaciones indeseables en las plantas afectadas, ofreceríamos una imagen y un servicio aborrecido tanto por los trabajadores como por los usuarios que acudirían a diario por este edificio judicial. Las condiciones de trabajo serían insoportables y se verían seriamente afectadas por todas las incomodidades y obstáculos que supondría convivir con ruidos, polvo, golpes, trasiego de operarios, movimientos y uso de materiales de obra por los alrededores de los distintos espacios y puestos de trabajo”, plantean, apuntado además, que la obra es un dislate: “A día de hoy la Subdirección de Obras del Ministerio y la propia Gerencia Territorial no tienen claro los órganos judiciales que van a ir destinados al Banco de España, fruto de una total falta de planificación, previsión y desorganización. Resulta ahora curioso y denota de nuevo la improvisación con la que actúa el Ministerio y la Gerencia Territorial. Hoy dicen que hay espacios reservados para archivo y mañana que no. Refieren que el Registro Civil no iría al Banco de España y ahora si. Que la Oficina Delegada de la Gerencia se trasladaría al nuevo edificio judicial y ahora que se queda en Maestranza”.