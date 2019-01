CCOO ofrece sus abogados para exigir ante Magistratura el cobro del salario mínimo con plus de residencia

CCOO va a mantener "por todos los medios posibles" la lucha para "evitar que se desmantele el Plus de Residencia". Su primer paso ha sido, este lunes, "poner a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (900 euros al mes este año) y no perciban el Plus de Residencia, asistencia jurídica gratuita para reclamar ante la Magistratura de lo Social el derecho a percibir este complemento salarial", con el que su nómina por una jornada a tiempo completo no debería ser inferior a 1.125 euros al mes.

El sindicato ha "lamentado" el "cambio de posicionamiento de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) en relación con el Plus de Residencia". La patronal pactó con la Delegación 'diluir' en tanto ese complemento como el de vinculación a la rebaja de las cuotas empresariales a la Seguridad Social la subida del salario mínimo en todo el país a 900 euros para este mes.

CCOO había reclamado que se recuperase la redacción del Real Decreto utilizada hasta 1994, que exigía el pago del plus de residencia de forma adicional al salario mínimo, con lo que este ejercicio subiría a 1.125 euros al mes, una cantidad que los empresarios ven inasumible para sus cuentas de resultados, posición a la que se han adherido los socialistas pese a que Salvadora Mateos había aseverado en rueda de prensa que apoyaba, como Vivas, la posición del sindicato.

La central ha recordado que hasta ahora la CECE se había mostrado "firme en su compromiso de defensa de los Pluses de Ceuta” (tanto el Plus de Residencia como el de Vinculación a bonificación a las cuotas de la Seguridad Social), siendo consciente de que se trataba de una cuestión de interés general que trascendía a la propia negociación colectiva".

Para los de Juan Luis Aróstegui "la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial de Ceuta es y debe ser una tarea de todos (instituciones, partidos políticos y agentes sociales) más allá de los intereses coyunturales de cada cual".