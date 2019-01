CCOO y UGT instan al Gobierno a renegociar el convenio de los Planes de Empleo con el nuevo salario mínimo

Con la entrada en vigor este pasado 1 de enero del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) obliga a actualizar las tablas salariales, también las contempladas en el Convenio Colectivo de los Planes de Empleo, suscrito en 2017 y que las dos centrales sindicales, CCOO y UGT, urgen al Gobierno a convocar una mesa negociadora para trasladar la subida también a los beneficiarios de los planes de empleo.

A juicio de los dos sindicatos, esta actualización debería respetar el 25 por ciento del plus de residencia “y no absorberlo”, manteniendo así la proporcionalidad entre las diferentes categorías. Así, a la más baja le corresponderían 900 euros mensuales, incrementados en un 25 por ciento por el plus de residencia y por 14 pagas, base a partir de la cual habría de corregirse el resto de categorías, según los cálculos sindicales.