CCOO y UGT piden un fondo de 2 millones para completar los sueldos de los afectados por un ERTE

Los sindicatos CCOO y UGT proponen al Pleno de la Asamblea la creación un fondo de dos millones, ampliable, para completar los salarios de los más de 3.000 trabajadores afectados por Quin expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

“Aguantar más de dos meses con una reducción del 30 % del salario va a ser muy duro y sostener la economía familiar en esas condiciones, muy complicado. Atendiendo a estas razones, proponemos el pleno que, entre las medidas previstas para combatir los efectos de la crisis, se incluya una relativa a complementar los salarios de los trabajadores sometidos a ir a ERTE, con al menos 200 euros mensuales a partir del tercer mes y sucesivos”.

CCOO y UGT creen que es de justicia ayudar también a los trabajadores. Los sindicatos recuerdan que el Pleno debatirá la modificación d ello presupuestos de 2020 para hacer frente ala pandemia con un amplio parque de medidas para las pymes los autónomos, pero no paramos trabajadores afectados por un ERTE, uno de cada tres del sector privado. “no podemos comprender que entre las medidas concretas previstas no aparezca ninguna para ayudar a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido de manera muy dura y directa las consecuencias de esta crisis”, lamentan. “Se crea un fondo de ayudas a pymes y autónomos con un presupuesto de 10 millones de euros pero no se contempla la posibilidad de ayudar a los trabajadores y trabajadoras afectados”. Una laguna que creen que el Gobierno debe solventar cerrando un fondo para complementar los sueldos de los trabajadores afectados por un ERTE.