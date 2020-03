CCOO y UGT rechazan frontalmente el plan de Vivas para frenar la crisis de la frontera

Comisiones Obreras y UGT han remitido al presidente Vivas un documento conjunto en el que rechazan frontalmente la práctica totalidad de las 140 medidas propuestas por el Gobierno para acer frente a la crisis de la frontera y los intentos de Marruecos de asfixiar la economía ceutí.

Las dos centrales sindicales desconfían a priori de un documento a modo de punto de partida para el consenso pero en el que “no se explica cómo se va articular ese espacio de diálogo”. Una apelación al consenso y a la unidad que les parece un “sarcasmo” a UGT y CCOO. “Las apelaciones a la unidad son un sarcasmo en un Gobierno que avala por acción y omisión el discurso racista de Vox”, explican, “mientras el Gobierno siga secuestrado ideológicamente por la extrema derecha carece de autoridad moral para liderar ninguna movilización en esta ciudad, mucho menos del calado que se propone”.

Para UGT y CCOO, “da la impresión que la finalidad de este documento es lavar públicamente la conciencia del Gobierno para intentar evadirse de la responsabilidad que la ciudadanía le imputa por su pasividad y connivencia con el Gobierno de la Nación frente a hechos alarmantes que no quisieron ver en su momento”.

Los dos principales sindicatos rechazan “abierta y frontalmente” la piedra angular del plan del Gobierno que consiste en reforzar el aislamiento suprimiendo la vigente excepcionalidad al Tratado Schengen para Ceuta y Melilla “Resulta contradictorio que ante los intentos de Marruecos por aislar a Ceuta y Melilla nuestra respuesta sea poner en marcha medidas que abundan en esa misma dirección”, lamentan, “el Gobierno pretende elevar un muro jurídico y para UGT y CCOO las solución no está en incomunicarnos más, sino en comunicarnos mejor”.

Ambos sindicatos creen necesario promover cuanto antes la integración de Ceuta en la Unión Aduanera “y partir de ese nuevo estatus podemos reclamar la aduana comercial y de este modo modernizar, racionalizar y normalizar la gestión del espacio fronterizo aprovechando las sinergias de desarrollo económico de la zona Norte de Marruecos, que debe asumir su obligación de respetar la soberanía española de Ceuta y Melilla y obrar en consecuencia, pactando las condiciones más beneficiosas para las poblaciones de ambos lados de la frontera”.

Alusiones a los menores no acompañados

UGT y CCOO tampoco pasan por las constantes y extemporáneas alusiones los menores extranjeros no acompañados: “A pesar de ser un documento de carácter económico el Gobierno alude de manera tan reiterada y extensa como incomprensible al fenómeno de los menores no acompañados, pretendiendo que el resto de partidos convaliden su discurso y lo que es peor, su errática política. No existe relación entre la crisis económica y la política de menores”.

Y todo sin tocar los Presupuestos

UGT y CCOO creen que resulta “como mínimo curioso” que en el amplio inventario de medidas propuestas no haya ninguna referencia a un cambio de política presupuestaria, “un instrumento de más de 300 millones que pasa inadvertido en este documento”. Sí hay referencias en cambio al IPSI y al REF, aunque los sindicatos también discrepan: “El Gobierno vuelve a proclamar su intención de modificar el Régimen Económico y Fiscal Especial pero se olvida, siempre lo hace, de reivindicar la consolidación de los elementos más favorables a los sectores más vulnerables, que son los trabajadores del sector privado. No se vinculan las subvenciones y bonificaciones a las empresas a la creación de empleo y no se reivindica la consolidación por Ley de los pluses de Ceuta (residencia y vinculación) (…) Por otro lado el único mecanismo planteado para “recomponer” el tejido empresarial es la bajada del IPSI, a pesar de que la experiencia y los datos demuestran que es absolutamente ineficaz e incluso contraproducente (rebajar más el IPSI abre la brecha entre precios de la península y de Ceuta incentivando la compra ene la Península, ya que al descontar el IVA, la ventaja es superior”.

Ante las medidas para atajar la contratación ilegal y la economía sumergida, UGT y CCOO responden con irnonía: “Poco se puede aportar sobre los repentinos deseos del Gobierno de cumplir las leyes en relación con la contratación laboral y de intentar que la política de contrataciones favorezca a las empresas locales, demandas harto repetidas por los sindicatos”.

Solo en un caso de entre 140, se muestran completamente de acuerdo con el documento: “Sí estamos completamente de acuerdo en la necesidad de diseñar y ejecutar un programa de sostenimiento y recuperación de los depauperados sectores de la economía privada y en implementar programas paliativos para las personas damnificadas directa o indirectamente por la crisis y parados sin posibilidades de empleo”.

UGT y CCOO quedan a la espera de que se abra ese espacio de diálogo del que habla el documento del Gobierno, aunque son conscientes, dicen, de que no son bienvenidos: “El Gobierno hace tiempo que se distancio de las centrales sindicales a las que desprecia de manera premeditada y ostensible, en una ciudad víctima de una profunda prolongada crisis no se puede explicar que no haya contacto entre su Gobierno y los representantes de los trabajadores”.