CCOO y UGT reiteran a Vivas su disposición a retomar el diálogo social con la Ciudad

Los secretarios generales de los sindicatos más representativos en Ceuta, UGT y CCOO, Juan Carlos Pérez y Juan Luis Aróstegui, se han dirigido este viernes por carta al presidente de la Ciudad para reiterarle su disposición a retomar el diálogo social tras cuatro años sin intercambiar palabra ni verse la caras. "No podemos entender cómo ante una crisis económica y social de la magnitud, extensión y profundidad como la que está azotando a Ceuta en estos momentos no existe el menor contacto entre la institución que usted dirige y las organizaciones sindicales", lamentan en su misiva.

"Por razones que no podemos llegar a comprender, y que tampoco usted ha explicado, al menos a nosotros, considera que las organizaciones que representan a los y las trabajadoras (según el mandato constitucional) no merecen ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de reconstrucción de la economía local", critican los dos sindicatos de clase, que están desconcertados por la actitud de Vivas cuando "es un caso único en todo el Estado español, en el que el Diálogo Social está articulado en todos los ámbitos y niveles, independientemente del partido que Gobierne cada territorio".

No obstante, para CCOO y UGT "es peor aún la constante apelación de usted y su Gobierno a la unidad y el consenso", ya que "a veces da la sensación que se están burlando o bien de nosotros, o bien del conjunto de la ciudadanía, pues no cabe una contradicción más flagrante".

Para fundamentar su disgusto recuerdan que del documento con 140 medida elaborado por el Ejecutivo local no supieron nada los sindicatos hasta que lo conocieron a través de "la amabilidad de algunos periodistas". "A pesar del evidente desprecio, le remitimos un documento mostrando nuestra opinión. No hubo ni siquiera un “recibí”. No importa, nuestra vocación de colaborar en la búsqueda de soluciones nos llevó a elaborar un documento con propuestas concretas que también le remitimos. No mereció la menos consideración", critican Pérez y Aróstegui.

Ahora que se ha reactivado el trabajo en torno a ese texto, la historia se repite: "El pasado día uno de mayo recibimos una llamada telefónica del consejero de Educación en la que se nos hacía llegar la voluntad del Gobierno de que pudiéramos participar en una “Comisión de Expertos”. Ese mismo día (a las 22,23) recibimos un correo electrónico en el que, además del documento ya conocido, se incorporaba un elenco de opiniones y sugerencias variopintas y desordenadas (artículos de prensa, escritos particulares, otros de asociaciones diversas…). Y posteriormente, ya el día cuatro de mayo, se nos requiere para que designemos un representante en la Comisión".

"¿A usted le parece serio nombrar una Comisión de técnicos cuando aún no hemos cruzado ni una sola palabra?", preguntan los sindicatos, que "desde el más absoluto respeto" a la autonomía del presidente "para adoptar las decisiones que estime convenientes", le instan "a que reconduzca toda esta situación si de verdad tiene la intención de promover una acción ciudadana para intentar salir de esta crisis", "Si sólo lo mueve un interés partidista, haga caso omiso de este ruego", avisan.

"Nosotros sí creemos que Ceuta está en una situación muy delicada. Si creemos que es necesario empezar a movernos ya. Si creemos en que la unidad de todos es más necesaria que nunca. Por eso", concluye la carta, "creemos que debemos empezar por el principio, Y el principio es hablar. Cuando usted así lo decida, estamos a su disposición. El Diálogo Social es más necesario y urgente que nunca".