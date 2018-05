Ceuta deja de ser la única sin oficina de inserción laboral de discapacitados

La Cámara de Comercio, la Fundación INSERTA y la Fundación ONCE, con el respaldo de la Ciudad, han firmado este jueves un convenio de colaboración para abrir en la sede cameral, una oficina para la promoción de la inserción laboral de personas discapacitadas. Hasta hoy, Ceuta era la única ciudad de España que no contaba con una oficina de inserción laboral de este tipo. "Ceuta no podía ser la única ciudad que no contara con un servicio como este", reivindicó el vicepresidente de la Cámara de Comercio en Ceuta, Jorge Cruces.

"Es un gran día para Ceuta", se felicitó por su parte el director de zona del grupo social ONCE que cree que desde hoy la ciudad "es más justa, más igual y más solidaria". Para Virginia Carcedo, directora de Inserta, es el fruto del "partenariado" de la ONCE y de las empresas, porque, recordó "podemos hacer mucho, pero no solos".

La oficina, que se ubicará en las instalaciones de la Cámara de Comercio, entrará en servicio durante el mes de junio y contará con un técnico especializado , orientado no solo para los desempleados con discapacidad sino también para sensibilizar a las empresas. De momento, el banco de datos cuenta ya con cien usuarios.