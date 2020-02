CGT denuncia las “calumnias” de la FPAV a los trabajadores de las Brigadas Verdes

El sindicato CGT recuerda al gerente de la Federación de Vecinos, “no puede ni debe alinearse con el Ayuntamiento” y lamenta las “calumnias” a la plantilla. “Nos sorprenden las declaraciones vertidas en un medio radiofónico de nuestra Ciudad.”, lamentan, “nos sentimos injustamente vilipendiados debido al mensaje alarmista y catastrófico que se ha dado de las Brigadas Verdes”.

Francisco García Segado, explican desde CGT en un comunicado, “hace gala de aquel refrán que dice calumnia que algo queda” y hace también “dejación de funciones según sus propios argumentos”. El presidente FPAV, Francisco García Segado “deja caer que los trabajadores que están en las Brigadas Verdes tienen mucha culpa de la actual situación”.

“Nos parece muy poco ético cuando habla de estos trabajadores en un tono nada cordial, además de decir que muchos de ellos no se merecen siquiera este trabajo. Nos preguntamos que, si tantos fueron los problemas que causaron, porqué en su momento no se puso en conocimiento de nadie esta situación”.

“El colectivo de las Brigadas Verdes lo único que busca es la estabilidad laboral que en todos estos años aún no han logrado conseguir debido a la más que cuestionable gestión de recursos que se ha venido realizando en el seno de las Brigadas Verdes”, reprochan, “ha criticado que un Sindicato de fuera esté asesorando a los trabajadores sobre sus derechos y deberes laborales. Ha dado a entender, o al menos a mí me lo parece que el alcalde de la Ciudad está en connivencia con él respecto que los trabajadores no deben ir a manifestarse a la puerta del Consistorio y reivindicar sus derechos. Nuestro futuro laboral no pasa por la agraria Tragsa, en las Brigadas Verdes también están los antiguos trabajadores del Pacto Territorial que llevan muchos años con promesas incumplidas por parte de los políticos de turno”.