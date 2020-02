CGT insiste: las Brigadas Verdes no quieren ni a Tragsa ni a la FPAV, quieren ser empresa municipal

Desde el Sindicato CGT Ceuta niegan que los trabajadores de las Brigadas Verdes quieran seguir perteneciendo a la Federación de Vecinos, pese a que el pasado lunes los trabajadores rechazaron en asamblea por 94 votos a 11 explorar la vía de que Tragsa se haga cargo del convenio que mantiene 146 puestos y apostaron por seguir dependiendo de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

“Hace ya más de dos meses, el comité de empresa de las Brigadas Verdes, formado por nueve delegados de la misma, en una asamblea decidieron recoger firmas de todos los allí reunidos para querer desvincularse de la Federación de Vecinos por los siguientes motivos: por tener problemas al percibir nomina en tiempo y forma, por carecer de vestuario y el material necesarios de trabajo para cumplir con la prevención de riesgos laborales y por no tener un convenio digno, ya que su sueldo año tras año es el mismo, sin cambios ni mejoras salariales. Todo esto es debido a una mala gestión”, denuncian , “por todo esto el sindicato CGT quiere desmentir públicamente que estos trabajadores de las Brigadas Verdes quieran seguir perteneciendo a la Federación de Vecinos, y lo que algunos medios de información dicen sobre este tema. También quieren dejar claro que no tienen intención alguna de pertenecer a la empresa TRAGSA, por no ofrecerles las garantías necesarias ya que perderían muchos de los derechos que tienen adquiridos”.

Para CGT, la única solución para este conflicto es “incorporar a todos los trabajadores de las Brigadas Verdes a una de las empresas municipales, puesto que de esta forma se lograría la estabilidad de todos los puestos de trabajo”.

“Queremos recordarle a la Consejera de Fomento y Medioambiente, Kissy Chandiramani Ramesh que, en un escrito que obra en nuestro poder donde de buena fe manifiesta que, ella es conocedora de que es muy difícil contemplar lo que va a suceder a más de un año vista y que la voluntad de la ciudad de Ceuta es garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que forman la plantilla de las Brigadas Verdes y mejorar el servicio que estos prestan”.