La Ciudad ignora a los sindicatos en su plan de choque contra el impacto económico de la pandemia

El plan de choque del Gobierno para tratar de “paliar” el tremendo impacto económico que está teniendo y aún va a tener durante mucho tiempo, ha sido expuesto y consultado con los agentes sociales y económicos. Así lo ha asegurado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a preguntas de los periodistas. Una afirmación que es cierta solo en parte: mientras desde la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CECE), como agentes económicos, agradecen en un comunicado que “han estado en permanente contacto con la Ciudad Autónoma”, para el estudio de la situación económica generada por la crisis COVID-19, desde la parte social, los sindicatos UGT y CCOO confirman a Ceuta al Día que ni tan siquiera ha habido un solo contacto, pese a que ambos sindicatos, reclamaban esta semana en un comunicado conjunto que era urgente y necesario que el Gobierno reactivara el diálogo social.

Lo niega el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui en conversación con Ceuta al Día: “El Gobierno no mantiene relación alguna con los sindicatos. Más allá de llamadas puntuales, en la mayoría de los casos casi a título individual, para resolver problemas concretos”. Ni tan siquiera tienen noticia del plan que este viernes ha presentad el presidente de la Ciudad: “Sobre estas injustas, oportunistas, ineficientes y odiosamente insolidarias medidas no tenemos la menor noticia, salvo lo que pone la prensa y yo las conozco porque gentilmente Caballas me las ha remitido al Whatsapp”.

Desde UGT, su secretario general en Ceuta, Juan Carlos Pérez, niega también tajantemente que haya habido contacto con su sindicato para diseñar o al menos consultar el plan de choque con el que el Gobierno de Vivas quiere movilizar 70 millones de euros para tratar de paliar los efectos del parón económico por el estado de alarma. “Con nosotros no ha hablado desde hace mucho tiempo”, asegura.

El PP nacional ha sido muy crítico esta semana con el Gobierno central por no consensuar las medidas económicas ni con las Autonomías, ni con la oposición, ni con los agentes sociales y económicos. Una recomendación que Vivas ha seguido solo en parte, comunicando su proyecto a la oposición y. consensuándolo con la patronal.