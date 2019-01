La Ciudad promete estudiar si puede pagar más por la hora extra a la Policía Local en víspera de agotarse el plazo

La consejera de Economía, Hacienda, Empleo y Administración Pública (EHAP), Kissy Chandiramani, ha recibido este jueves a los sindicatos para abordar las reivindicaciones de los agentes de la Policía Local, dispuestos desde este viernes 11 a no hacer más horas extra si no se actualiza la cuantía, congelada desde hace casi una década.

Chandiramani, que según ha podido saber este diario ha asegurado no conocer la situación hasta hoy –pese a que Ceuta al Día ya lo avanzó el pasado sábado- ha insistido en que no hay ninguna petición formal al respecto. Desde la Ciudad, entienden fuentes sindicales, no han hecho sino dar una patada a seguir para ganar tiempo mientras afirman estudiar si hay posibilidad de pagar más por las horas extra.

En UGT animan a los agentes de Policía Local a no hacer las horas extras, que han de cubrirse de forma voluntaria, mientras desde CCO insisten en que “hay que reconocer claramente que, en la actualidad, éstas están infravaloradas y se encuentra a la cola de todas las empresas con vinculación a la Administración Local. Por tanto, parece lógico que éstas se actualicen con la mayor urgencia posible ya que esto afecta a numerosos colectivos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.