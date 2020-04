La CNMC plantea la posibilidad de sustituir las bonificaciones al transporte por exenciones fiscales

La CNMC ha publicado el Estudio sobre el impacto de las bonificaciones en los precios de los billetes aéreos en territorios no peninsulares, que pasaron del 50% al 75% entre 2017 y 2018 y plantea la posibilidad de valorar “alternativas” al descuento, incluida la opción de su sustitución por exenciones fiscales.

La CNMC plantea “otros posibles mecanismos de ayuda para compensar la insularidad”. Por ejemplo, cita :”un régimen de exenciones fiscales a residentes desligadas de la realización de desplazamientos”.

La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados ha puesto sobre tal mesa además otras dos propuestas “alternativas” a la bonificación tras analizar el impacto real de las bonificaciones. Por un lado, propone buscar medidas para “aumentar la sensibilidad al precio” indicando el precio total del billete junto al precio bonificado, liquidar la ayuda a posteriori, establecer topes a la cantidad bonificable o limitar los conceptos bonificables de los billetes. La CMMC anima a adoptar una visión de conjunto respecto a todas las ayudas para compensar la insularidad, “dado que la bonificación a residentes coexiste con otras medidas, y realizar una continua revisión desde el punto de vista de los principios de regulación económica eficiente para garantizar su eficacia”.

La CNMC matiza que “la revisión de la teoría económica y de la evidencia empírica muestra que no existe un sistema perfecto para apoyar la conectividad. Esto no supone que no deban adoptarse medidas de apoyo, sino que la Administración debe sopesar en cada caso las distintas alternativas y valorar sus costes y beneficios para garantizar que sean beneficiosas para los ciudadanos”.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que “garantiza y promueve la existencia de una competencia efectiva en beneficio de los consumidores y usuarios”.