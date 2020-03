El Comité de Empresa de Trace amenaza con una Semana Santa “movida”

El Comité de Empresa de Trace amenaza con una Semana Santa “movidita” si la patronal del sector de limpieza pública sigue aplazando la negociación del nuevo convenio.

“Queremos expresar nuestro mal estar por la demora en la negociación del convenio colectivo de limpieza, venimos observando como la patronal está tirando balones fuera para intentar ganar tiempo y no se lo vamos a permitir, la próxima reunión será para finales del mes de marzo en la cual esperamos que la negociación termine con buen pie, de no ser así me temo que vamos a tener una Semana Santa bastante movida”, advierten, asegurado que “a nadie nos gusta que se cree esta situación pero viendo la pasividad de la patronal no nos queda otra vía que reivindicar nuestros derechos de la única forma posible”.

La negociación del nuevo convenio no es la única preocupación del comité de empresa, que preside el también diputado socialista Juan Gutiérrez, que reclama también la salida de las actuales instalaciones de Trace en Benzú, situadas bajo una cantera.”Estamos sufriendo desprendimientos casi a diario de los techos, filtraciones de agua, unos vestuarios que no reúnen las condiciones y sin olvidarnos de que estamos debajo de una cantera”.

Desde el Comité de Empresa amenazan con movilizaciones si la empresa no se aviene a buscar unas nuevas instalaciones para la empresa. “Pedimos al Gobierno de la Ciudad que intervenga y exija a la patronal que tenga unas instalaciones como marca el pliego de condiciones técnicas, que son unas instalaciones dignas y que reúna todas las condiciones de seguridad y salubridad para los trabajadores”.