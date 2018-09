El comité del sector de limpieza acusa a TRACE de “chantajear” a la Ciudad y anuncia una nueva huelga

Los trabajadores del sector acusan a TRACE de forzar la huelga para presionar a la Ciudad. Un chantaje que ha tenido ya éxito con la presentación de una convocatoria de huelga colectivo para el 25 de septiembre. Desde el comité de empresa piden “disculpas otra vez” por esta nueva amenaza de huelga, pero recuerdan que “es su única arma”. “No estamos dispuestos a ser moneda de cambio”, zanja el presidente del Comité de Empresa, Francisco Mur que acusa a TRACE de estar “forzando” la huelga.

El convenio, firmado el pasado 18 de julio, no ha entrado aún en vigor por un defecto formal que los trabajadores pensaban solventar este 4 de septiembre con la firma definitiva, pero no ha sido así y señalan a TRACE como la responsable de tener congelado el convenio sectorial a la espera de que la Ciudad abone la diferencia de la subida salarial, algo que no ha hecho todavía pese a que TRACE sí aplica el convenio que ella misma tiene congelado, pero no así otras empresas del sector.