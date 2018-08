La limpieza pública y la recogida de basuras ya cuesta 264 euros a cada ceutí al año

Los servicios más caros per cápita de la Ciudad Autónoma son el tratamiento de residuos y la limpieza varia en general, Trace y todo lo demás (con 264 euros por residente), la Policía Local (207), Menores (142), Políticas Activas de Empleo (139), ayudas y asistencia social (131) y Acemsa, que el año pasado costó 108 euros a cada caballa, según los datos del informe elaborado por la Intervención de la Administración autonómica para la Cuenta General 2017 de la institución, que será sometida este miércoles a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas

El coste per cápita de la limpieza viaria y la recogida de residuos ha aumentado en 20 euros (hace tres años salía por 244,25 euros por habitante y año), mientras que la Policía Local era entonces tres euros más barata (204). La Ciudad Autónoma destinó el ejercicio pasado 23 euros más por habitante a Menores que hace tres años: en 2015 fueron 119,33 por empadronado y año.

Una evolución contraria han tenido las Políticas Activas de Empleo, que hace tres años importaban 153,34 euros per cápita y el ejercicio pasado menos de 140. El sostenimiento de la empresa púbica que se encarga de la gestión del abastecimiento y saneamiento de agua ha caído de 112,8 euros por residente a 108.

Sin tener en cuenta los gastos generales, que durante el año 2017 ascendieron a 38,4 millones de euros, los servicios que más recursos consumen a la Ciudad Autónoma en términos absolutos son, con cifras del año pasado, la limpieza con 22,4 millones; la Policía Local con 17,6, el Área de Menores con 12,1, las Políticas Activas de Empleo con 11,8 y las ayudas y la asistencia social con 11,2

En el otro lado de la balanza, el servicio de Protección Civil apenas recibe 2,6 euros per cápita y el gasto en Vivienda no llega a 7,8 euros por ceutí y año, menos de una décima parte de lo que cuesta la producción de agua (90,3 euros por cabeza). El gasto público en desarrollo del Turismo sigue siendo exiguo (1,7 euros per cápita) y a Juventud apenas van 4,7 euros por empadronado, un quinta parte de lo que cuesta RTVCE (23,04).

El Cuerpo de Bomberos costó en 2017 a cada ceutí 64,05 euros, menos que Obimace (85) y casi lo mismo que el ICD (62,6). La sociedad que gestiona el hotel municipal sale a casi 29 euros por vecino y año, mientras que Servicios Turísticos exige 17,4 euros a cada residente, diez veces más de lo que se invierte en el desarrollo del Turismo propiamente dicho. La promoción del Deporte consume 8,5 euros per cápita, menos que la UNED (11,8) y Educación recibe 42,05, algo más que Patrimonio Cultural (38,6).

Razón ácida y de endeudamiento

La razón de endeudamiento de la Ciudad se quedó al cierre del año pasado en 0,47. Esa es la ratio que refleja el cociente entre las deudas a largo y corto plazo y el total de activos, indicando el grado de endeudamiento de una entidad en relación a las respuestas de sus activos, y su valor óptimo está “entre 0,4 y 0,6”, según recoge el informe de la Intervención. El ejercicio anterior se cerró en 0,5, tres décimas más alto.

La “razón ácida” de la Administración autonómica (el cociente entre el activo corriente sin el inventario y el pasivo corriente) se situó al final del año pasado en 1,3 (el ejercicio anterior se quedó en 1,7). Mide “la capacidad más inmediata que posee una entidad para enfrentar sus compromisos a corto plazo” y su valor es más “óptimo” cuanto más se acerque a 1, por lo que ha mejorado en cuatro décimas. El resultado positivo consolidado fue de 23,4 millones. El ahorro del anterior ejercicio se situó en 21,7.