CSIF señala las carencias de personal de la Ciudad

Desde la sección local de CSIF celebran que los partidos de la oposición se impliquen en la política de personal de la Ciudad, cuyas carencias vienen reivindicando. Entre las demandas de CSIF más recientes sñalan el Registro donde como mínimo se necesitan 2 Auxiliares Administrativso o administrativos en el Registro del Principe, 2 empleados de administración en el Registro del Morro, 3 empleados de administración para designar en registro del Ceuta Center y General, 2 Notificadores y 1 ordenanza.

Según CSIF el Negociado de Estadística necesita al menos 4 empleados de administración. "Situación que se agravará el mes de abril ya que dos empleados destinados en dicho negociado retornarán a sus puestos de origen al acabarse el tiempo máximo estipulado en su comisión de servicios obligatoria", apuntan. Mientras, en Gobernación se necesitaría al menos dos empleados de administración y cubrir urgentemente las bajas existentes; y la consejería de Presidencia necesitaría un mínimo de dos empleados de administración además de un jefe de negociado, necesario además en el TSI.

CSIF denuncia también "múltiples situaciones irregulares que se mantienen en el tiempo" como que en Asuntos Sociales solo haya 2 o 3 trabajadores sociales funcionarios de carrera," falten 1 o 2 Médicos del Trabajo aún habiendo un Real Decreto que obliga a ello, varios técnicos superiores e intermedios en prevención de riesgos, trabajadores del plan de empleo realizando el trabajo de funcionarios en lugar de ofertar las plazas a la calle y crear empleo, la plantilla de menores sea interina en un 90 %, no se cubren las bajas médicas ocasionadas aunque sean de larga duración, se imposibilita la promoción interna si no eres de los escogidos, etc, etc, etc".