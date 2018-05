CSIF cree insuficientes las medidas contra el fraude fiscal

En el año 2017 la Ciudad anunciaba modificaciones importantes en cuanto a medidas de lucha contra el fraude se refiere, donde reforzaría la plantilla del OAST con 8 funcionarios especializados. El Gobierno prometió echar mano de un apartida de 400.000 euros para crear 8 plazas urgentes de agentes tributarios especializados, a través de promoción interna, que se incorporarían con carácter de urgente a erradicar el fraude y el comercio dispar que se da en la ciudad.

"Es desde CSIF desde donde se está formando a cuantos funcionarios lo desean a través de cursos especializados en Falsedad Documental, Evasión de Capitales y Blanqueo de Dinero, entre otros", lamentan, asegurando que no recuerdan "cuando fue la última vez que OAST ofreció formación a sus funcionarios a pesar de haberse solicitado en numerosas ocasiones, incluso llegando a producirse una mesa específica con éste objetivo". "Detrás de este panorama, recelan desde CSIF, "queda una administración tributaria desfasada, con menos funcionarios ejerciendo que hace 20 años, con más competencias y menos funcionarios para afrontarlas".

Ya en enero, desde CSIF nreclamaban celeridad y el carácter de urgencia que demandaba el conjunto empresarial y en definitiva la ciudadanía, y que materializaba el Gobierno de la Ciudad con la publicación de la creación de las 8 plazas de funcionarios especializados en esta materia, "pues no se tenían noticias de ello". En marzo estaban ya casi seguros de 2que es otra de las publicaciones estériles del Gobierno, mientras se permite el cierre de empresas de todo ramo, los escasos funcionarios que se destacan en el ámbito tributario están desbordados, y es cada vez mas latente la pérdida de la calidad asistencial del funcionario tributario a la ciudadanía, además de no poder acaparar cuantos campos le competen al OAST por una mas que flagrante necesidad de personal y recursos. Funcionarios que se jubilan y son sustituidos por eventuales de bolsa de trabajo. Bolsa para empleo estructural".

CSIF denuncia que la situación es extensible a otras áreas de similar importancia: "el Departamento de Recaudación Ejecutiva de Ceuta se desarrolla con 4 funcionarios, mientras que en península cualquier departamento análogo cuenta con 40 funcionarios como mínimo. O el Departamento de IPSI Importación con la mitad de sus efectivos que hace años".

"Estamos ante una administración tributaria local desfasada y con graves carencias informáticas, carencias en recursos humanos, no se actualizan las maquinas contadoras/detectoras efectivo como está obligada, no se adecuan las instalaciones de pago en ventanilla atendiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etc" denuncian, señalando que el incremento de 8 efectivos en la plantilla, es sólo un recurso mediático para callar voces ya que además, es insuficiente porque se necesitan unos 20 funcionarios más para atender las necesidades que el tejido empresarial y la ciudadanía demandan, y no hacer uso habitual de las bolsas de trabajo para desarrollar trabajos de puestos estructurales.