Los empleados fijos discontinuos de la Ciudad piden que les despidan solo en verano y no tres veces al año

Este lunes la veintena de empleados fijos discontinuos de la Ciudad se han concentrado ante el Palacio Autonómico para reclamar un trato justo y que, al menos, les despidan solo en verano y no tres veces al año, con lo que podrían cotizar un poco más y tendrían por lo menos subsidio de desempleo durante los dos meses de vacaciones estivales. “Porque cuando unos se van de vacaciones a otros los mandan al paro”, resumen desde los sindicatos que van más allá que los trabajadores y reclaman que “ya que hablan tanto de estabilidad” se les haga indefinidos.

Hace ya más de una década que llevan así, alguno hasta 15 años, entre ellos Alex Marín, que lleva una situación que deja en precario a 22 trabajadores y también los centros educativos en los que prestan servicio, como avala la presencia de representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos de algunos de los centros educativos. La guardería de Juan Carlos I, que tendrá que cerrar sus puertas hasta el 9 de abril, es el mejor ejemplo, apunta. “Y pasará lo mismo en everano”, señalan. Un problema que pronto se extenderá a más centros donde gran parte del personal funcionario es ya mayor.

Se han reunido con la Ciudad, con el aval de los directores, y fueron sensibles al problema. “pero llevaos un año esperando la respuesta”, lamentan y lo que piden “son migajas”. “Que no nos finiquiten para tener más das de paro, lo que queremos es que no nos echen y tendremos más cotización y trabajaremos diez meses al año y tendremos paro acumulado para poder cobrar.

Desde CSIF denuncian que desde ya hace una década el gobierno mantiene a 22 empleados públicos con contrato de fijo discontinuo, despidiéndolos hasta tres veces al año, provocándoles a ellos y a sus familias tener que vivir en algunos meses tan importantes para los ámbitos familiares como la época de verano semana santa y blanca y las vacaciones de diciembre con navidad fin de año y reyes con sueldos tan bajos que dificultan la supervivencia de esas familias en esas épocas tan importantes.

Este colectivo, que no son otros que los 22 vigilantes cuidadores que se hacen cargo de nuestros hijos en los colegios públicos de nuestra ciudad, llevan reivindicando desde su inicio laboral, que se les prorrogue el contrato durante todo el año no dejando así, desatendidos los colegios en la época no están contratados, y proporcionándoles estabilidad a Económica a sus familias al no ver reducidas drásticamente sus nóminas en las épocas señaladas.

El pasado año tras varias reuniones con el consejero de educación, en las cuales, le solicitábamos la no interrupción de dichos contratos o al menos la disminución del tiempo que se encontraban en el paro, hemos visto como el gobierno otra vez argumentando problemas económicos, se ha negado a solucionar los problemas de este colectivo.

A día de hoy, ya han sido despedidos para la semana Santa y la blanca la incorporándose a tu trabajo el día nueve y si nada cambia, volverán a ser despedidos el 24 de junio para reincorporarse a los mismos el día 9 de septiembre, posteriormente volverán a ser despedidos el 22 de diciembre para incorporarse el 8 de enero.

Este colectivo además de contar con el apoyo de los compañeros y las centrales sindicales, cuentan con el apoyo de los distintos equipos directivos y del AMPA que se quejan reiteradamente de la ausencia de estos trabajadores cuando son despedidos ya que su ausencia, provoca desconcierto, falta de personal de confianza que se encargue de las instalaciones e incluso, ausencia de personal necesario para organizar y coordinar las necesidades de los centros aunque sea a puerta cerrada y para realizar preparativos para cuando abran.

Es indignante, que mientras el habla de luchar y trabajar para el empleo estable y de calidad, siga en su propia casa tratando a este colectivo Como empleado de tercera cuarta categoría incluso menos. Más indignante aun cuando el importe anual que asumiría el gobierno por prorrogar el trabajo de este colectivo durante todo el año es menor que el que gasta cada verano en contratar cocineros para los comedores escolares o una onceava parte de lo que gasta anualmente en planes de empleo.

El gobierno tiene que solucionar ya esta profunda discriminación que viene realizando con sus propios empleados desde hace una década