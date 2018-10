Los empresarios de la fase II del Tarajal retirarán la seguridad privada si no se reabre la puerta norte

Ese era el trato: los empresarios diseñaban un plan de seguridad y pagan seguridad privada para mantener el orden en los Polígonos del Tarajal y Delegación de Gobierno abría la puerta norte y permitía el paso con bolsas de compra en régimen de viajeros a petición de los comerciantes de las naves. Pero aquel acuerdo lo firmó el anterior delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, hace apenas un año. Pero las cosas han cambiado mucho en un año. El Gobierno central cambió y la actual inquilina de la plaza de los Reyes, Salvadora Mateos, no ha respetado su parte del pacto cerrando la puerta Norte.

“Hemos tenido una reunión en delegación esta mañana (por este martes 9 de octubre), hemos pedido que la abran de nuevo y nos den directrices, que nos digan que productos pueden, pero no están por la labor”, lamenta Bilal Dadi, presidente de la fase II de los polígonos fronterizos, “pero es que ahora por la mañana no vendemos por el porteo y por la tarde tampoco porque está la puerta cerrada. Así que, a la vista de que delegación ha roto su parte del trato, ellos rompen la suya: “Suspenderemos el servicio de seguridad privada, no el plan de seguridad que es lo que nos exigieron, pero sí los vigilantes”, avisa Dadi sin precisar cuándo y cómo. “Próximamente”, avanza. Si quieren que vuelvan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como antaño, sugiere, recordando que desde que pusieron vigilantes las avalanchas y el caos casi han desaparecido de los polígonos. Ellos cumplieron su parte, recuerda.

La Ciudad también tiene culpa

Pero delegación de Gobierno no es la única culpable, matiza el representante de la Fase II, la Ciudad tiene su cuota de culpa. Sospechan que, desde que cambió el Gobierno de la Nación y es otra administración la que tiene las riendas en el tarajal, en la Ciudad han relajad ola presión en el control en aduanas para evitar la entrada de productos tóxicos o infravalorados, explica Bilal Dadi. “Es estrategia política” para perjudicar indirectamente a Delegación, sospecha, apuntando al repunte de textil que llega a los polígonos y que provoca el “efecto llamada” entre los porteadores y provocando las avalanchas y la aglomeración de personas tratado de cruzar por Tarajal 1 con mercancía.