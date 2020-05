El estado de alarma dispara el precio de frutas, verduras y alimentos frescos

La tasa de variación mensual de los Bienes COVID-19 es del 1,1% en el mes de abril. De los productos que incluye esta agregación, destacan por sus incrementos de precios los relativos a la alimentación. Así, los alimentos frescos suben un 2,6% respecto a marzo y los alimentos envasados un 0,7%.

En el caso concreto de Ceuta, el IPC general ha subido casi un punto en el mes de abril, aunque en términos interanuales crece un 1,1 por ciento, siendo el vestido y el calzado con un 13 por ciento de encarecimiento, el capítulo que más ha subido.

Un análisis en detalle muestra qué productos aumentan a nivel nacional sus precios de manera más significativa.

Alimentos frescos

El mayor incremento de precios lo registran las legumbres y hortalizas frescas, con una tasa de variación mensual del 10,4%.

Le siguen el marisco fresco (con una tasa mensual del 3,5%), el pescado fresco (2,7%) y las patatas (2,6%).

Por su parte, los precios de la carne de ovino registran el mayor descenso, y sitúan su tasa mensual en el –2,1%.

Alimentos envasados

Entre estos productos destacan las subidas de precios de la pizza (con una tasa mensual del 3,6%) y las pastas alimenticias y los zumos de frutas (2,5%).

Otros productos

Entre los productos no alimentarios más consumidos durante el confinamiento destacan por su aumento de precios en el mes de abril los productos de limpieza del hogar, con una tasa mensual del 1,2%, y los otros artículos no duraderos para el hogar, con una subida del 1,0%. alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y artículos para el cuidado personal.

Por su parte, los Servicios COVID-19 contiene servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en streaming, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios.

Evolución mensual de los Servicios COVID-19

Los servicios con un consumo frecuente en la situación de confinamiento han bajado un 1,5% en abril respecto a marzo. Los mayores descensos se registran en el gasóleo para calefacción y la electricidad, con bajadas del 18,1% y el 5,8%, respectivamente.

Evolución anual de los precios de consumo

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en abril es del –0,7%, siete décimas inferior a la registrada el mes anterior y la más baja desde junio de 2016.

Los grupos que destacan por su influencia en la disminución de la tasa anual son:

 Transporte, con una variación del –6,8%, más de cuatro puntos por debajo de la del mes anterior, consecuencia de que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal descienden este mes, mientras que subieron en abril de 2019.

 Vivienda, que disminuye su tasa casi dos puntos, hasta el –6,6%, debido a la bajada de los precios de la electricidad y el gasóleo para calefacción este mes, frente al aumento que experimentaron el año anterior.

Destaca en este grupo, aunque en sentido contrario, la estabilidad de los precios del gas, que disminuyeron el año pasado.

Por su parte, los grupos con mayor influencia positiva son:

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su variación anual en el 4,0%, un punto y medio superior a la de marzo. Destaca en este comportamiento el incremento de los precios de las frutas, frente a la bajada de 2019, y de las legumbres y hortalizas, el pescado y marisco y la carne, que suben más este mes que en abril del año pasado.