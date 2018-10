“Estamos atrapados por el porteo por la mañana y sin clientes por la tarde”

Los empresarios de los polígonos comerciales del Tarajal están desesperados tras el cierre de la puerta Norte que comunicaba sus instalaciones con el paso fronterizo peatonal. Un cierre, acordado con el anterior delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, que ha roto la actual delegada, Salvadora Mateos, a la que culpan de devolver la situación a “su peor momento”. Así lo denuncian en un escrito dirigido a mateos en el que anuncian formalmente que suspenden el Plan de Seguridad, como adelantó Ceuta al Día.

Atrapados por el porteo por la mañana y sin clientes por la tarde, la situación es cada vez más difícil para sus negocios, señalan. “Ya no trabaja nadie, todo cerrado, también los que circulan en régimen de viajeros. Ya no trabaja nadie., todo cerrado, ni legal, ni ilegal, lo que significa la ruina para todos. Ni en tiempos pasados vimos un panorama tan desolador”, lamentan, asegurando que “el delegado anterior, con todas las críticas recibidas, no lo hizo peor, comprendió que la puerta norte, que la heredó cerrada, era vital para los pequeños comerciantes de Tarajal II”, explican, apuntando que, ahora, “la comunidad (de propietarios) no tiene actividad alguna por las mañanas y que ve pasar los bultos de otras fases, de otros comerciantes, manteniendo nuestras puertas cerradas y abriéndolas cuando finaliza el porteo cada mañana. Hoy estamos mejor. Tampoco hace falta que abramos por la tarde”.

“Nuestra colaboración con Delegación nos llevó a asumir una responsabilidad”, recuerdan, “implantar un Plan de Seguridad que evitara las avalanchas y ganar seguridad en el flujo de personas, hoy podemos felicitarnos, ha sido un éxito, hay seguridad y orden y no ha habido ninguna desgracia desde que se implantó”, pero, apuntan, a la vista de la situación actual, suspenden el Plan de Seguridad. “Ya no lo necesitamos".