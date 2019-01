El Gobierno aboga ahora por estudiar el impacto del plus de residencia en las pymes

El Gobierno de Vivas, en respuesta a las polémicas explicaciones sobre el acuerdo con la patronal para no sumar el plus de residencia al nuevo salario mínimo interprofesional de 900 euros, evitando ese coste a las empresas ceutíes en detrimento de los trabajadores, ha recordado que el Pleno de la Asamblea acordó por unanimidad que todos los ceutíes “deberían” cobrar el plus de residencia, una postura en la que se mantiene el Partido Popular…. Con matices.

El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha subrayado el deseo del Gobierno de que cualquiera que trabaje en Ceuta cobre el preceptivo plus de residencia, independientemente de la empresa que le contrate, aunque sí entiende que sería necesario estudiar el impacto de esta medida en las empresas de Ceuta. “Sobre todo en las pymes”, ha precisado el portavoz. “No olvidemos que si en la Península el SMI es de 900 euros, en Ceuta rondaría los 1.125 euros, que unidos a la Seguridad Social y todos los demás pluses vinculados al salario base, el coste se calcula en unos 3.000 euros al año para estas empresas”, calcula el portavoz del Gobierno, partidario de “estudiar muy bien si esta medida favorecería la creación de riqueza y la creación de empleo”.

Más allá, poco puede hacer el Gobierno, ha alegado Hachuel: “Lo único que puede hacer el Gobierno es lo que ya hace, incentivar a las pymes con programas operativos FEDER, subvenciones a Cámara y CECE para dinamizar el comercio y para lograr un mayor consumo y por tanto mayor empleo, poco más puede hacer”.

Hachuel tampoco ha querido opinar sobre la polémica afirmación de que no es necesario el plus de residencia con el nuevo SMI, ya que “loso trabajadores de Ceuta cobran bien”, que para sorpresa de propios y extraños usó como argumento el asesor en materia económica de Delegación, Roberto Calderay.